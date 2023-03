Provozovatel liberecké restaurace Neptun na Nerudově náměstí musel začátkem letošního roku reagovat na energetickou krizi a zdražování, což se promítlo do cen za jídlo a pití. Nyní doufá, že to nejhorší je za nimi a situace se bude uklidňovat.

Petr Jandura provozuje restauraci Neptun v Liberci. | Foto: Deník/Jiří Louda

Cena poskočila i u pěnivého moku a výjimkou není ani Pilsner Urquell. „Je to pro nás trochu záhada, protože čím je plzeňské pivo dražší, tím více se pije,“ řekl Petr Jandura.

Co je v dnešní době nejdůležitější při provozování restaurace?

Určitě udržet ceny tak, aby zákazníci chodili a byli ochotní za jídlo a pití zaplatit. To je nejdůležitější, udržet tu cenovou hladinu tak, aby je neodradila.

Promítla se energetická krize do vašich cen?

Ano, na přelomu loňského a letošního roku jsme byli nuceni přistoupit k navýšení cen. Navíc kromě energií zdražovali i dodavatelé, tak jsme na to museli reagovat a zohlednit to.

Plzeňské pivo se v Libereckém kraji stále těší oblibě. Navzdory zdražování

Jaký je zájem ze strany zákazníků? Poklesl jejich počet, nebo naopak stoupl?Pokles byl, ale nyní se to už stabilizovalo. Jednalo se o chvilkové období a nyní nepociťujeme větší pokles. Lidé si už zvykli. Největší provoz ale není o víkendu, kdy lidé jezdí po výletech a na chalupy, ale ve čtvrtek a v pátek.

Zdražilo i pivo. Promítlo se to nějakým způsobem? Chodí pivaři?

Je to rozdělené na dvě roviny. V čase oběda to je převážně o jídle a kolem patnácté hodiny se to překlápí na hospodský provoz. Tehdy hraje pivo hlavní roli a jídlo je jen jako doplněk. Ale je pravda, že po zdražení zákazníci, kteří chodí na jídlo, omezili pití natolik, že si dají jen oběd a odchází.

Postupně rostla i cena piva Pilsner Urquell, která se nyní zastavila na 55 korunách. Těší se oblibě mezi zákazníky?

Je to trochu záhada i pro nás. Protože čím je plzeňské pivo dražší, tím se pije víc. Dříve lidé nadávali na cenu a pili lacinější piva. Nyní se to obrátilo a plzeňské pivo dohání i Kozla.

Liberečan Pipiš je druhým nejsilnějším hasičem světa. Ocenil ho Schwarzenegger

Myslíte si, že pokud by se stálo zdražovalo, hrozí to, že by lidé přestali chodit do restaurací a popíjeli v pohodlí domova?Nižší kategorie si na to zvykla už v době epidemie koronaviru, kdy se rozmohla garážová sezení u lahvového piva. U střední a vyšší třídy si myslím, že to nehrozí.

Jaké máte plány do budoucna?

Potřebujeme situaci stabilizovat, doufáme, že největší zdražování už je za námi, a další neplánujeme. Otřesů a razantních kroků za poslední dobu bylo tolik, snad už se vše uklidní.