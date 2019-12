Dopravní podnik totiž neuspěl se svou žádostí na změnu dotačních podmínek. „Změna smlouvy nebyla schválena,“ potvrdila ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod Helena Kubíčková.

Šestici nízkopodlažních vozů pořídil podnik v roce 2012, získal na ně dotaci ve výši 9,7 milionu korun. Podle dotačních podmínek měly autobusy zlepšit kvalitu cestování na Jablonecku, podnik je proto pronajal dopravci BusLine, který tam pro něj dopravu zajišťoval. BusLine sice vozí cestující v Jablonci a okolí i nadále, dopravu už má však zadanou napřímo. Na začátku letošního roku tak autobusy vrátil do Liberce, kde od té doby stojí ve vozovně.

Patovou situaci, kdy autobusy jinde než na Jablonecku jezdit nemohou, ale dopravní podnik už dopravu na Jablonecku nezajišťuje, se jeho vedení snažilo vyřešit žádostí o změnu smlouvy. Jak už Deník informoval, podnik navrhoval, že by autobusy nasazoval například na svou linku do Bedřichova či na náhradní dopravu při výlukách tramvajové trati do Jablonce. S tím neuspěl.

Zamítnutí podpořili téměř všichni členové regionální rady. Proti byla jen liberecká zastupitelka Zuzana Kocumová (LOL). „Je to další z dopadů nešťastných smluv a spolupráce s BusLinem, který prostě ví, jak si smlouvy nastavit, aby byl jeho partner zavázaný plnit jeho podmínky,“ tvrdí Kocumová. Smlouva byla podle ní extrémně nevýhodná.

S tím souhlasí i předseda představenstva dopravního podniku Michal Zděnek. „Naši právní zástupci říkají, že je smlouva od samého počátku podivná,“ prohlásil. Podnik je podle něj připraven bránit se právní cestou.

Projekt má stále šanci

To je však ještě předčasné, žádné oficiální závěry zatím nejsou. „V tuto chvíli se zjišťují veškeré okolnosti, až bude kontrola dokončena, dostane podnik nápravná opatření. Pokud je splní, projekt bude pokračovat dál, pokud je nesplní, dojde k vyčíslení porušení rozpočtové kázně,“ popsala Kubíčková. Kontrola by měla být dokončená na přelomu roku.

Podle Kubíčkové by se měl podnik dohodnout s partnerem projektu, tedy s Dopravním sdružením obcí Jablonecka. „Projekt se nejmenuje Nákup autobusů, ale Zlepšení dopravní obslužnosti vobcích na Jablonecku,“ upozornila. To je ale v praxi obtížně proveditelné, smlouvu má na Jablonecku uzavřenou BusLine, a to až do roku 2021. „Pokud to není schopen plnit, je ve smlouvě ustanovení, že autobusy musí prodat subjektu, který provozuje dopravu na území, kterého se to týká,“ dodala Kubíčková.

Jak ale upozornil Zděnek, v jiné části smlouvy je napsáno, že podnik musí autobusy prodat v otevřeném výběrovém řízení. „To znamená, že se po nás chce, abychom vypsali výběrové řízení a zařídili, aby ho vyhrál BusLine. To prostě nejde,“ řekl.

Zatím není jasné, kolik peněz by musel podnik vracet, v krajním případě by šlo o celou dotaci plus stoprocentní penále, dohromady tedy dvacet milionů korun. Autobusy ale nějakou dobu jezdily a pravděpodobně tak půjde o nižší částku. Podle Zděnka je podnik připraven škodu vymáhat po vinicích. „Pokud vznikne škoda, musím s péčí řádného hospodáře zjistit, kdo je za ní odpovědný,“ uzavřel.