Kvůli ledovce eviduje policie zvýšený počet nehod. Problémy jsou i na silnicích první třídy I/14 a I/35. Krátce po čtvrté hodině se stala hromadná dopravní nehoda pěti osobních aut na trase z Turnova do Liberce u Dlouhého Mostu. Karambol se obešel bez zranění, ale odklízení následků nehody potrvá přibližně do sedmi hodin do večera. U Hodkovic pozor na rychlostní silnici, nehod se tu stalo za poslední hodiny hned několik.