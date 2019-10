„Na linku je pustit nemůžeme, riskovali bychom ztrátu dotace,“ popsal provozně technický ředitel dopravního podniku Ludvík Lavička. Vozy značky Tedom získal podnik v roce 2012, následně je pronajal společnosti BusLine, která pro něj dopravu na Jablonecku zajišťovala. BusLine tam sice zajišťuje dopravu i nadále, už ale napřímo.

Před podnikem teď tedy stojí nejen otázka, co s autobusy bude, ale i hrozba vrácení téměř desetimilionové dotace. „Nevidíme žádný důvod, proč bychom měli dotaci vracet, ty autobusy chceme dál provozovat. Požádali jsme o změnu dotačních podmínek a čekáme na vyjádření,“ řekl Deníku předseda představenstva podniku Michal Zděnek.

DPMLJ by rád změnil partnery projektu a také podmínky udržitelnosti. Autobusy by pak chtěl nasazovat na své linky, které na Jablonecko zajíždějí, například na linku 18 do Bedřichova nebo na náhradní dopravu za tramvaj číslo 11 během připravovaných výluk. Ve hře je také případná domluva s dopravcem ČSAD Liberec, který zajišťuje meziměstskou dopravu.

O žádosti DPMLJ na konci září jednal výbor Regionální rady Severovýchod, který má dotace v regionu na starost.

„Byl tam návrh změnu zamítnout. Tři členové liberecké komory se ale zdrželi, máme tak další tři měsíce na hledání řešení v dohadovacím řízením,“ uvedla členka výboru a liberecká zastupitelka Zuzana Kocumová. Zamítnout žádost podle ní navrhli úředníci regionální rady. „Nejvyšší částka, o kterou by mohl podnik přijít, je téměř dvacet milionů. Dotace činila 9,7 milionu, penále může být až ve stoprocentní výši,“ dodala Kocumová.

To by nebyla pro dopravní podnik dobrá zpráva. „Kdyby k tomu došlo, tak to bude negativně dopadat na kasu dopravního podniku a s nějakým zpožděním i na kasu města, protože jsme spojeni pupeční šňůrou,“ řekl náměstek libereckého primátora Jiří Šolc.

Jak Kocumová, tak Šolc ale věří, že se hrozbu vrácení peněz ještě podaří zvrátit. „Normální přece je, že když smluvní vztah mezi DPMLJ a BusLinem skončil, tak nám autobusy nebudou stát v garáži, ale budou dál ekologicky přepravovat cestující,“ dodal Šolc.

Že by dopravní podnik autobusy prodal BusLinu, aby dál vozily cestující na linkách jablonecké MHD, není podle předsedy představenstva Michala Zděnka reálné. Důvodem jsou dotační podmínky. „V těch je napsáno, že pokud dopravní podnik přestane obslužnost poskytovat, tak ty autobusy musí prodat v otevřeném výběrovém řízení. Autobusy ale musí provozovat ten, kdo na Jablonecku jezdí místo nás. To jsou dvě neslučitelné podmínky,“ řekl. Jinými slovy, podnik by musel zajistit nejen to, aby se BusLine o prodej autobusů ucházel, ale také aby otevřené řízení vyhrál.