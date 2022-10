Cestující jsou čím dál víc naštvaní ze situace, která ve městě panuje. Jezdit denně do práce nebo do školy v narvaných vozech, do kterých se nedá ani nastoupit je velkým tématem v diskuzích na sociálních sítích i na zastávkách nebo v kavárnách.

Jeden z posledních příspěvků ve skupině Liberečáci na Facebooku, který k tématu zveřejnil Patrik Švára obrazně zvedl ze židle více než stovku lidí. Přiblížil tam svoji cestu ráno v 5.20 hodin ráno, kdy se tak tak dostat do tramvaje, aby mohl jet do práce. Vůz byl našlapaný cestujícími až po strop a on se podivoval nad tím, proč nejsou za sebou zapřažené dva vozy jako obvykle přes den a jezdí jen jeden v době, kdy cestuje tolik lidí do zaměstnání.

Desítky libereckých policistů veslovaly ve prospěch nadace

Nešlo však o jeho první zkušenost toho druhu a podle reakcí ostatní lidí, nebyl sám. „Už jsem psal několikrát na dopravní podnik stížnosti, upozornění a ptal se, proč to tak je a nikdy mi nikdo neodpověděl. Prostě žádná odpověď, žádný feedback,“ popsal Deníku Patrik Švára.

Podivné intervaly

Podobnou situaci ale zažívají i cestující v autobusech, kde je to podobné. Například na linkách směřujících ke studentským kolejím v Harcově, kde projíždí autobus i kolem univerzitních budov. Sice to je zde částečně řešeno posilami a univerzitními spoji, ale i tak je v autobusech narváno, protože z Fügnerovy v centru jezdí v podivných intervalech. Skoro všechny linky jedou najednou a pak je třeba 30 minut prázdno a nejede tímto směrem nic.

FOTO: Den srdce přilákal desítky lidí, dozvěděli se o prevenci i svém zdraví

Dopravní podnik se snaží všechny připomínky cestujících brát v potaz a postupně na ně reagovat, debatu o ranních spojích mezi Liberečany zaznamenali. „Podnětů přichází strašně moc, třeba i 40 až 50 denně a snažíme se na ně reagovat do třiceti dnů. Postupně hledáme řešení, reagujeme na ně a prověřujeme. Často totiž přijdou anonymy, bez určení místa nebo linky a přitom jsou pro nás podrobnosti důležité,“ vysvětlila mluvčí Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce (DPMLJ) Martina Poršová.

Dopravní podnik již ze zkušeností ví, že přeplněné spoje bývají právě v září a pak v prosinci před vánočními svátky. Situaci na ranních spojích nyní sleduje a vyhodnotí. „Naši lidé podnět nebo situaci sledují, máme k dispozici sčítací rámy a ty nasazujeme, když je potřeba zjistit, jaká je opravdu skutečnost s počtem cestujících. Pak jednotlivé připomínky předáváme vedení, které hledá vhodné řešení situace,“ podotkla Poršová s tím, že poznatky cestujících jsou velmi důležité.

Architekti navrhli, jak má vypadat Papírák. Stavět podle plánů mají všichni

„Například se několikrát měnily jízdní řády u linky číslo 16 mezi Kryštofovým údolím a Machnínem, tak jak se měnil rozvrh dětí ve škole. Každý nám může napsat, kontakty pro podněty najdou lidé na webových stránkách,“ upozornila mluvčí.

Její slova potvrdil i předseda dozorčí rady DPMLJ Petr Židek. „Na konkrétní požadavek se snažíme reagovat, nejde to ale hned. Musíme vždy vědět kontext, přesné místo i situaci,“ potvrdil Židek. Podle něj jde v současné nelehké době zejména o to zachovat fungování dopravního podniku a zajistit, aby městská doprava fungovala ve stávající podobě, přesto, že je jasné, že budou úplně jiné nároky na ceny energií a plynu.