Během akce zkontrolovali policisté kromě cyklistů také 36 vozidel a řešili celkem 4 dopravní přestupky. Ve třech případech uložili pokuty ve výši 1000 korun. Řidiči nepoužívali bezpečnostní pasy, nepředložili doklad o pojištění nebo jiné doklady, nebo zvolili nesprávný způsob jízdy.

U cyklistů policisté kontrolovali hlavně to, zda mají řádně vybavené jízdní kolo povinnou výbavou a také jestli dodržují pravidla silničního provozu. U cyklistů, kterým ještě nebylo 18 let, kontrolovali také používání ochranné přilby, která je do tohoto věku povinná. Dále policie kontrolovala zda cyklisté nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Během akce zkontrolovali 30 cyklistů. Jeden neměl řádné vybavené kolo a jeden usedl za řidítka pod vlivem alkoholu.

"Vzhledem k tomu, že cyklisté patří mezi jednu z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu, budou policisté v podobných akcích během letních měsíců i nadále pokračovat," uvedla tisková mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.