Na linkách MHD, které jsou součástí Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL), si od neděle 1. května musí kupovat jízdenky i uprchlíci před válkou. „Bezplatná přeprava občanů Ukrajiny se statusem dočasné ochrany platila jen do 30. dubna. Od neděle 1. května platí pro všechny cestující standardní tarifní podmínky,“ potvrdil jednatel krajské společnosti KORID LK Otto Pospíšil.

Podle libereckého hejtmana Martina Půty už tato mimořádná pomoc pro válečné uprchlíky není potřeba. „Protože z informací od úřadu práce zaznívá opakovaně, že humanitární dávky jsou vypláceny průběžně," zdůvodnil hejtman.

Nejpozději skončí doprava zdarma v Jablonci nad Nisou, a to úderem půlnoci z 11. na 12. května. O ukončení rozhodli městští radní, změnu provedli novým nařízením tarifu městské hromadné dopravy.

„Jablonec se k aktivitě Libereckého kraje připojil a umožnil na linkách MHD bezplatnou přepravu po předložení platného ukrajinského pasu. Stejné opatření schválilo i vedení města Liberec,“ popsal ředitel Jablonecké dopravní Luboš Wejnar. Od zavedení bezplatné dopravy 28. února bylo k datu 20. dubna jen v Jablonci bezplatně přepraveno 7 025 občanů Ukrajiny, což v přepočtu znamená náklad na provoz MHD ve výši 112 400 korun.

Zároveň ale jablonecká MHD nabídne dětem uprchlíků ve věku 6-15 let, které budou přijaty do jabloneckých škol, průkazku a potřebný kupón zdarma. To znamená, že budou jako čeští žáci platit polovinu jízdného. „Vše bude řešeno v informačním středisku jablonecké radnice a jasným pravidlem bude nejen potvrzení statusu uprchlíka, ale také potvrzení o vzdělávání v základní škole na katastru města,“ přiblížil náměstek jabloneckého primátora David Mánek.

Cestování zdarma v Libereckém kraji pro ukrajinské uprchlíky odstartovalo 28. února, od té doby až do konce března stačil pro uplatnění jízdy zdarma ukrajinský pas. Od 1. dubna zpřísnil kraj podmínky cestování, a to proto, že docházelo ke zneužívání cestování. Pasažéři z Ukrajiny se museli prokazovat platným pasem s vízem strpění nebo dočasné ochrany EU.

Uprchlíci ale neměli cestování po regionu bezpodmínečné. „Česká Lípa k plošnému jízdnému zdarma v MHD pro ukrajinské uprchlíky nepřistoupila a zatím neplánujeme žádné změny,“ sdělila mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Na národní úrovni jsou pro uprchlíky zdarma jen mezinárodní vlaky. Vnitrostátní vlaky mohou využívat bezplatně po dobu pěti dnů od získání dokladů o dočasné ochraně.