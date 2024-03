Výstavba úseku nové silnice Nová Pastýřská omezuje dopravu u bazénu v Liberci. Průjezd frekventovanou Budyšínskou ulicí je zúžený a zároveň je uzavřená odbočka z této ulice na parkoviště na Tržním náměstí. Omezení potrvá do 14. dubna, informovala mluvčí radnice Jana Kodymová. Dočasně zrušen byl i přechod pro chodce u bazénu.

Výstavba úseku nové silnice omezila dopravu u bazénu v Liberci. | Foto: ČTK

Kvůli výstavbě nové silnice se motoristé tento týden nedostanou na Tržní náměstí ani jednosměrnou Ruskou ulicí kolem rockového klubu, což je odbočka z Ruprechtické ulice. Ta bude znovu uzavřená ještě 13. a 14. dubna. Parkoviště na náměstí je tak aktuálně přístupné jen od křižovatky s Rumjancevovou ulicí.

Práce na Tržním náměstí jsou úvodní etapou výstavby nové městské komunikace, která spojí toto náměstí se Sokolskou ulicí. O jejím vybudování se v Liberci mluví víc než 20 let. Ulevit by měla dopravě v horním centru města. Cílem je také přeměnit zanedbanou a dosud slepou Pastýřskou ulici v moderní městskou třídu se zelení, která bude sloužit jak pro automobily, tak pro cyklisty a chodce. Součástí prací v první etapě je i modernizace parkoviště v Pastýřské ulici pro 130 aut. Hliněnou a bahnitou plochu s výmoly nahradí povrch z kamenů. Přibude tam i alej a další prvky pro udržení vody v krajině. Náklady činí 52 milionů korun. Práce začaly loni na sklonku léta a skončit by měly letos do června.

Téměř 35 milionů korun. Tolik zaplatí město Českým drahám za lanovku na Ještěd

Firmu pro výstavbu navazující druhé a třetí etapy Nové Pastýřské radnice zatím nevybrala, výběrové řízení ještě ani nevyhlásila. S dopravním omezením musejí motoristé letos počítat i na druhé straně připravované nové cesty. Rušná Sokolská ulice bude po zimní přestávce znovu uzavřená od 18. března. Zhruba půl roku budou muset motoristé i autobusy MHD jezdit po objízdných trasách. „Na dokončení rekonstrukce úseku mezi křižovatkami se Zhořeleckou a Pastýřskou ulicí má dodavatel 180 dnů," řekl mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla. Práce v ulici začaly loni na podzim výměnou inženýrských sítí, na zimu je stavbaři přerušili a silnice byla průjezdná. Rekonstrukce bude stát 66,4 milionu korun, z toho 40,7 milionu platí město a kraj přidá 25,7 milionu.

