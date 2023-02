V pátek 3. února po šesté hodině ranní uzavřeli silničáři kvůli intenzivnímu sněžení a špatné aktuální sjízdnosti silnici I/10 z Tanvaldu do Harrachova a dále na hranice s Polskem pro nákladní vozidla nad 3,5 t. Uzavírka platí do sobotních 6:00 a její termín může být podle stavu vozovky a vývoji počasí změněn. V Libereckém kraji totiž přes noc na pátek napadlo až deset centimetrů sněhu. Na uzavírku upozorňuje dopravní značení, na které motoristé narazí na hlavních tazích už v Příšovicích, Jablonci nad Nisou nebo Vratislavicích.

"S ohledem na uzavření silnice I/10 z Tanvaldu do Harrachova doporučujeme řidičům nákladních vozidel nad 3,5 t řídit se proměnným dopravním značením a využít hraniční přechod v Hrádku nad Nisou na silnici I/35," uvedli zástupci Ředitelství silnic a dálnic.

Hraniční přechod v Hrádku nad Nisou na silnici I/35.Zdroj: ŘSD

Sjízdnost komunikací je v Libereckém kraji na řadě míst vlivem počasí velmi nepříznivá. "Od rána již evidujeme pět technických pomocí (stromů na komunikaci) a pět dopravních nehod. Aktuálně zasahujeme také ve Vlastiboři u sypače který je opřený o dům," uvedli zástupci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Opatrní by ale měli být motoristé i na dalších silnicích, zbytky sněhu leží na hlavních komunikacích po celém kraji včetně hlavního tahu z Liberce na Prahu. Na silnicích nižších tříd leží silná vrstva ujetého sněhu, hlavně do hor by motoristé neměli vyjíždět bez zimní výbavy.

Kvůli sněhu a špatné sjízdnosti je na Liberecku dál omezený provoz také na třech silnicích třetích tříd. Pro těžká nákladní auta nad šest tun je uzavřená silnice přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Raspenavu a Hejnice. Řidiči musejí využít silnici 13 přes Frýdlant. Zavřená je pro kamiony také trasa z Rynoltic do Hrádku nad Nisou, řidiči musejí po hlavní silnici 13 a 35 přes Bílý Kostel, kde se solí. Obě uzavřené komunikace leží v chráněné oblasti, kde silničáři solit nemohou.

Pro veškerý provoz je uzavřená také silnice z Albrechtic u Frýdlantu do Horního Vítkova u Chrastavy. Auta neprojedou čtyřkilometrovou alejí minimálně do 15. února, a to od odbočky ze silnice 13 na Albrechtickém kopci. Jde o úsek, který se v zimě neudržuje, silnice je zavátá, sníh a vítr navíc lámou větve stromů v aleji.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude dnes v Libereckém kraji většinou zataženo se sněžením. V polohách pod 700 metrů nad mořem bude pršet, případně bude padat déšť se sněhem. Nejvyšší denní teploty budou mezi plus třemi a šesti stupni Celsia, na horách mezi nulou a plus třemi stupni.

Foukat bude západní až severozápadní vítr, který může mít v nárazech rychlost přes 70 kilometrů v hodině, na hřebenech Krkonoš téměř 110 kilometrů za hodinu. V oblastech kolem Tanvaldu a Jilemnice hrozí při silném nárazovém větru tvorba závějí.