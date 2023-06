V Libereckém kraji si v průměru nejlépe vedla Česká Lípa, naopak pohořel Jablonec nad Nisou. Zatímco nejkladněji čtenáři hodnotili podporu sportu včetně dostatečných sportovišť a vyžití pro volný čas, tak kámen úrazu představovalo vytváření bezpečného města a vstřícnost sociální politiky vůči ohroženým. Podle hlasujících má krajské město největší limity v dopravě včetně parkování a infrastruktury pro cyklisty a chodce.

Liberecká radnice. | Foto: Martin Štefanov

Začátek léta a prázdnin bývá spojen s vysvědčením, kteří školáci dostanou poslední školní den. Jelikož na podzim uplyne první rok od posledních komunálních voleb, připravil si Deník pro své čtenáře anketu. V ní mohli zájemci oznámkovat současné vedení měst a nyní přinášíme výsledky. V Libereckém kraji si nejlepší hodnocení odnesla Česká Lípa, naopak nelichotivé výsledky obdrželo vedení Jablonce nad Nisou.

V kategorii doprava včetně parkování a infrastruktury pro cyklisty a chodce získalo vedení krajského města nejvíce „výborných“, nejčastěji ale převažovala čtyřka. Podle primátora Jaroslava Zámečníka město nemá přímý vliv na neustále rostoucí počet registrovaný vozidel. „Není v silách žádného města vyjít vstříc tak, aby pro každé nové auto, které automobilka vyrobí a prodá, vzniklo parkovací místo,“ sdělil Zámečník.

Přesto se snaží v rámci revitalizace sídlišť nacházet nové potencionální plochy. Příkladem může být probíhající obnova sídliště v Ruprechticích, kde se podařilo překlopit divoké parkování do legálních parkovacích ploch. Bez většího zásahu do zelených ploch zde vznikne přibližně 110 stání. Podobné změny čekají další liberecká sídliště. Zároveň město zdražilo rezervace parkovacích míst na sídlištích. „Výše této regulační platby byla zvolena tak, aby motivovala developery k výstavbě garáží či parkovacích domů,“ upřesnil primátor s tím, že první takové vlaštovky představovalo dvacet vybudovaných garáží v Kunraticích.

DeLorean i jiné klenoty. V Liberci si dali sraz majitelé nejen mladých veteránů

Opoziční zastupitel Jaromír Baxa si myslí, že v rámci dopravy je potřeba upravit režim na ulici Dr. Milady Horákové, která je zejména ve špičce zatížena. Problém také vidí i v nedostatku parkovacích míst především na sídlištích. „Místo, aby se hledala řešení a třeba se zavedlo zónové parkovné, což je standardní cesta, která má efektivní výsledky, tak si město nechává ujet vlak. Nebude čerpat evropské dotace, protože nejsou připravené projekty,“ podotkl.

Oblast bytové politiky čtenáři hodnotili převážně známkou tři nebo čtyři. Dostupnost bytů v Liberci je podle nich tedy průměrná až podprůměrná. Vedení města si je tohoto problému vědomo, proto schválilo nový územní plán, který umožňuje výstavbu až 10 tisíc nových bytů a rodinných domů. Převážně se jedná o developerské byty jako například v areálu bývalých libereckých tiskáren. „Máme v plánu dokončit výstavbu padesáti městských bytů v lokalitě na Žižkově. Rádi bychom, aby jich tam postupně vzniklo dalších padesát,“ dodal Zámečník.

Městské byty jsou přidělovány na sociální bázi zejména osobám sociálně vyloučeným, nacházejícím se v bytové nouzi, které se nedokážou vlastními silami začlenit na trhu s bydlením. Z důvodu výrazného nárůstu inflace, cen energií, stavebních materiálů a rovněž k nárůstu cen tržního nájemného v Liberci, začne platit od 1. července zvýšení cen nájemného u vybraných typů bytů ve vlastnictví města.

Začala rekonstrukce úpravny vody v Machníně. Pomůže s dopady těžby v dole Turów

„Ročně se vybere na nájemném 32 milionů korun. Tyto peníze chceme investovat zpátky do bytového fondu, a to do jeho zkvalitňování a navýšení. Chystáme také projekt na domovníky, který zlepší kvalitu života v městských bytových domech,“ informoval náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21 Jan Hruška.

Dohromady bylo v anketě odevzdáno ve všech čtyřech kategoriích přes 600 hlasů. Zatímco někteří to shrnuli slovy „mohlo by být lépe“, jiní si servítky nebrali. „Taková známka není. Pokud bych je mohl oznámkovat slovy, tak jsou to ostudy a katastrofa pro město,“ vyjádřil se jeden z čtenářů. Našli se i tací, kteří byli shovívaví. „Vždy je prostor ke zlepšení, to všichni víme. Na druhou stranu si myslím, že jsou města, která jsou na tom mnohem hůře než Liberec,“ svěřila se paní Jana.

Nejlépe dopadlo krajské město v kategorii podpora sportu včetně dostatečných sportovišť a vyžití pro volný čas. Navzdory inflaci a zdražování se zvedla individuální podpora sportovních organizací na dvojnásobek. V plánu je i rekonstrukce tří sportovišť u škol, které by se následně otevřely i veřejnosti.

Vylepšená mapa ukazuje každý den, kdy a kam se vyplatí zajet na houby

Podle opozice ale vedení Liberce pokračuje v rozdělování „sportovního medvěda“, kdy se o skoro 7 milionů podělilo sedm privilegovaných klubů. „Opravdu mi vadí, že se stále zaštiťují názvem Podpora mládežnické základny významných sportovních klubů na území města Liberec. Přitom se dlouhodobě nejedná o nic jiného, než podporu dopředu vybraných klubů. Ano, jsou úspěšné. Ale problém je jednak ve výši podpory, která nepodléhá žádným pravidlům, a za druhé v tom, že mezi tuto VIP skupinu klubů se žádné jiné nedostanou,“ zdůraznila zastupitelka Zuzana Kocumová.

Známky dostatečné a nedostatečné převažovaly v poslední oblasti, kde hlasující hodnotili vytváření bezpečného města a vstřícnost sociální politiky vůči ohroženým. Primátor poukázal na fakt, že za poslední čtyři roky byl zvýšen dohled a ostraha nad terminálem městské hromadné dopravy ve Fügnerově ulici a v plánu je navýšení počtu městských strážníků. „Zvýšili jsme záchrannou síť. Poslední dva roky provozujeme azylový dům pro matky s dětmi a přispíváme na azylový dům pro muže a ubytovnu v Kateřinkách. Usilujeme o to, aby se lidé bez domova nepohybovali po centru města a měli možnost někde složit hlavu,“ osvětlil Zámečník.

Podle Baxy zde hraje roli i to, jak vypadá veřejný prostor. Ten, pokud je kvalitně provedený a udržovaný, tak město kultivuje. „Potřebovali bychom zdvojnásobit peníze na veřejný prostor. A také v centru města, kde se pohybuje hodně lidí, chybí nízkoprahová zařízení,“ dodal.



Nahrává se anketa …



Nahrává se anketa …



Nahrává se anketa …