„Domov seniorů na Františkově získalo město převodem od Libereckého kraje na začátku roku. Rozhodli jsme se, že pro výstavbu nové budovy a zvýšení kapacity využijeme svažitý pozemek a související plochy severně od stávající budovy domova. Novou budovu se nynějším komplexem propojí krček,“ popsala náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Město tak reaguje na nedostatečné množství volných lůžek pro pobytové služby sociálních služeb, což jsou domovy se zvláštním režimem. Na Františkově by mělo díky přístavbě vzniknout 80 takových míst. „Určitě se místa podaří naplnit okamžitě, už nyní je v pořadníku 140 žádostí,“ poznamenala náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

Liberec nyní bude hledat vhodnou projektovou výzvu, kde bude na projekt žádat o dotace. Odhadem má totiž stavba přijít na 100 milionů korun. „Odbor strategického rozvoje a dotací ve spolupráci s ostatními odbory nyní připraví veřejnou zakázku na zpracovatele projektové dokumentace. Předpokládané zahájení projekčních prací je únor nebo březen 2023 a stavební práce by mohly začít na přelomu let 2025-26,“ dodala Prachařová.

V Hrádku bude 48 lůžek

To v Hrádku nad Nisou se senioři nových míst v domově dočkají mnohem dřív. Stavba nového domova pro seniory i s lůžky vyčleněnými pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou tam totiž už odstartovala. Kapacita nového domova bude 40 lůžek, plus 8 speciálních. Celý dům je stavěný jako pasivní objekt. Teplo bude zajišťovat tepelné čerpadlo s elektrickým dohříváním, na střeše domu je navržená fotovoltaika, počítá se i s využitím splaškové vody, například ke splachování nebo zalévání. Okolí domu bude mít parkovou úpravu i zahradu, kde budou moci klienti relaxovat, a rovněž vnitřní vybavení je navrženo tak, aby byl pobyt obyvatelům co nejvíce zpříjemněn.

„V přízemí domu také vznikne nová výjezdová stanice záchranné služby se zázemím pro dva sanitní vozy a příslušenstvím pro personál,“ podotkl starosta Hrádku Josef Horinka s tím, že jde o jeden z největších investičních projektů města, který se připravoval několik let. Náklady se vyšplhají až k částce 250 milionů korun, ovšem 190 milionů získal Hrádek nad Nisou z Evropských fondů. Hotová má být stavba v příštím roce, kdy se mají do domova nastěhovat i první klienti.