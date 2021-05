„Klienti mají k dispozici dva cvičné byty v administrativní budově. Osm klientů zde má svůj vlastní jednolůžkový pokoj a společně využívají obývací pokoj s kuchyňským koutem. Oba byty jsou hezky zařízené, pokoje klientů jsou útulné, vybavené podle individuálních přání dětí, ale prostory jsou malé a nesplňují materiálně technický standard ministerstva práce. Ve druhé vile, kde bydlí zbytek klientů, je i oddělení pro děti s poruchami autistického spektra. Tato budova by vyžadovala kompletní rekonstrukci,“ popsala aktuální podmínky ředitelka Domova Raspenava Květa Kutílková.

Nové bydlení vznikne na dohled od toho stávajícího a rozšíří tak areál organizace. Na prázdném pozemku vyrostou čtyři jednopodlažní pavilony, které budou propojené centrální chodbou. Mladiství tam budou bydlet ve skupinách. Kromě toho se postaví také kuchyně a stravovna a v další budově bude provozní zázemí a společenské prostory. Na východní straně bude umístěn vstup a vjezd do areálu, zatímco jižní plocha je navržena jako zahrada. „Moderní bezbariérové pavilony budou v Domově Raspenava vyhovovat požadavkům současné doby. Jsem rád, že se tam klientům bude žít o poznání lépe a komfortněji,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Petr Tulpa.

Projekt se připravoval od roku 2016. Samotná stavba vyjde asi na 63 milionů korun, z toho bezmála 54 milionů tvoří evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a přes tři miliony korun pak státní příspěvek. Zbytek peněz doplatí kraj. Stavět se začne letos v létě a hotovo by mělo být v červnu roku 2023. Vybudováním nového objektu v Raspenavě pokračuje Liberecký kraj v projektu transformace sociálních služeb. „Díky tomu vznikají moderní, malá zařízení komunitního typu, která pomáhají zdravotně znevýhodněným co nejvíc se přiblížit běžnému životu, jaký vedou zdraví lidé,“ dodal náměstek Tulpa.

Kapacita zařízení je 29 lidí s tím, že v současné době je v Domově Raspenava 28 klientů. „Do sociální služby přijímáme pouze děti. Do 26 let jsou tady klienti, kteří u nás vyrůstali od dětského věku a ještě se pro ně nepodařilo najít jinou návaznou službu typu chráněného bydlení nebo domova pro dospělé osoby se zdravotním postižením,“ vysvětlila ředitelka Kutílková. Dodala, že pouze u pětiny dětí a mladistvých probíhá kontakt s jejich biologickou rodinou. „To znamená, že si je vezme rodina občas na víkend nebo o prázdninách na týden. Velká většina dětí v našem domově má nařízenou ústavní výchovu právě z důvodu, že rodina nebyla funkční a nedokázala se o ně postarat,“ popsala Kutílková cesty, jak se k nim klienti dostali.

Šance na to, že se děti dostanou do náhradní rodinné péče, je podle Kutílkové malá právě z důvodu jejich mentálního postižení. „Z minulosti máme ale i příklady toho, kdy se podařilo děti umístit do pěstounské péče. Dvě holčičky takto od nás odešly do rodiny do Švédska,“ uvedla ředitelka Domova Raspenava, kam míří děti z celého Libereckého kraje. Jde totiž o jediné zařízení v kraji, které nabízí celoroční pobytovou sociální službu pro autistické děti. Do Raspenavy míří děti z celé republiky. Kapacita se nicméně rozšiřovat nebude.

„V tuhle chvíli je naše kapacita ideální pro komunitní bydlení. Pokud bychom ji chtěli navýšit, potřebovali bychom další budovy, abychom neměli víc dětí pohromadě. Já bych spíš viděla rozšíření zařízení o odlehčovací službu,“ řekla Deníku Kutílková.

Odlehčovací služba by poskytovala možnost rodinám, aby děti do zařízení umístili třeba na týden nebo na víkend, jinak by žily doma s rodinou. „Rodiče by si tak mohli na čas odpočinout, zrelaxovat se nebo si zařídit věci, na které při čtyřiadvacetihodinové péči o dítě nezbývá čas,“ dodala Kutílková s tím, že podobných služeb v ČR moc není.