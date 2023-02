Jednu linii představuje poradna pobočky, ve které působí dobrovolníci. Mají vlastní povolání a této činnosti se věnují ve volném čase a bezplatně. „Nejdříve se příchozí setká s asistentkou a projde úvodním kolečkem. Asistentka mapuje, zda je naším klientem a s jakým problémem přichází. Když to vyhodnotí, předá klienta dvojici poradců,“ řekla vedoucí liberecké pobočky Bílého kruhu bezpečí Eva Jandová.

Poradci, kteří představují druhou linii pomoci, musí mít vysokoškolské vzdělání v daném oboru, jako dobrovolníci tak zde působí například policisté, státní zástupci, soudci, komerční právníci, psycholožky či soukromé psychologické pracovnice. „Dvojice poradců představuje odborníky z právní a psychosociální oblasti. Pomáhají klientovi s řešení jeho problémů a nabízí mu různé varianty řešení,“ dodala Jandová.

Ze statistik organizace vyplývá, že v průměru 30 až 40 % klientů liberecké pobočky tvoří oběti domácího násilí. Zatímco v roce 2021 to bylo 30 %, o rok později to bylo o deset procent více. Bezkonkurenčně se jedná o ženy, klient mužského pohlaví bývá v tomto případě výjimka. Nejčastěji se jedná o psychickou formu domácího násilí, ale mnohdy jde ruku v ruce i s fyzickým násilím. Klient zůstává v anonymitě a pokud si to nepřeje, nemusí být kontaktována policie.

Pozor na kruté syny. Oběti domácího násilí jsou i senioři, potvrzuje odbornice

„Domácí násilí jako trestný čin neexistuje, v trestním zákoníku se jedná o týrání osoby žijící ve společném obydlení. Neexistuje povšechná oznamovací povinnost, takže můžeme klientovi poskytnout různá řešení jeho situaci,“ osvětlila Jandová s tím, že poradci probírají s obětí výhody, nevýhody a rizika jednotlivých variant. Podle vedoucí liberecké pobočky stojí za rozhodnutím nekontaktovat policii strach z násilné osoby a obava z budoucnosti. „Jestli to zvládne klientka z ekonomického hlediska, zda zvládne péči o dítě a sehnat bydlení,“ podotkla.

Nabízenou službu mohou zájemci využít opakovaně. V případě špatného psychického stavu oběti je možnost až desetihodinových sezení s terapeutkou. V okamžiku, kdy je do případu vtažena policie, vysvětlují poradci oběti, jaké má možnosti a pokud se rozhodne pro právní kroky či hledání nového bydlení, mohou jí s tím pomoci. „Setkáváme se s případy, kdy žena začne situaci řešit v okamžiku, kdy násilní vztáhne ruku na někoho třetího, například dítě. Nebo jakmile fyzické násilí překročí míru intenzity, kterou je žena ochotna tolerovat,“ uzavřela Eva Jandová.