Domácí houska, nálož masa a sýr. Burgery provoněly liberecké centrum Nisa

/FOTO, VIDEO/ Největší český putovní street food festival zavítal do města pod Ještědem. Až do neděle 11. června mohou zájemci navštívit Burger Street Festival, který se koná na parkovišti obchodního centra Nisa. „Výběr burgermakerů je opravdu napříč Českem, od Budějovic, přes Hradec až po podniky z Brna. Kromě tradičního sortimentu s hovězím jsme se snažili do Liberce dovézt i podniky nabízející netypické burgery,“ řekl pořadatel festivalu Bedřich Snášel.

Burger Street Festival v Liberci. | Video: Jiří Louda