Ve městě pod Ještědem se jedná už o třetí takový obchod, další se nacházejí v Železné a Široké ulici. Do jeho zprovoznění se zapojilo šestnáct manažerů ze společnosti Tesco v rámci firemního dne dobrovolnictví. Společnými silami natřeli fasádu, upevnili vývěsní štíty, smontovali z darovaných překližek a latěk prodejní pult a natřeli regály.

„Velmi si cením snahy dobrovolníků, kteří si přinesli vlastní nářadí a pomohli zařídit další ADRA obchod. Myslím, že je to již nyní nejhezčí obchůdek v Libereckém kraji,” sdělila vedoucí ADRA obchodů Milena Čančíková s tím, že se snaží vybavovat obchody nízkonákladově z darovaného materiálu. Aktuálně jich je v Libereckém kraji osm.

Někteří z dobrovolníků přinesli do obchůdku také první zboží. Ať už se jednalo o věci, které doma nepotřebují, nebo zbytkové zboží z Tesca. Jedna z dárkyň dorazila i během slavnostního otevření. „Bydlím kousek odtud. Dělám velký úklid bytu a budu ráda, když darované věci pomohou ostatním,“ řekla paní Iveta, která přišla v doprovodu čtyřnohého parťáka.

„O obchodě jsem se dozvěděla, když jsme jeli s manželem okolo. Mám doma věci, které nepoužívám, tak je přinesu, aby se z nich mohli radovat druzí,“ svěřila se Deníku Liberečanka Jana.

Jak podotkl vedoucí regionálního pracoviště ADRA Michal Čančík, přinést může kdokoliv cokoliv. Vždy ale lidem říkají, aby darovali věci, které by si sem šli sami rádi koupit. Často se stává to, že dárce si rovnou i něco zakoupí a odchází domů s novou věcí.

Obchod zapojuje spoustu dobrovolníků i během své činnosti. Díky tomu je prodávané zboží levnější než v second handech a pro zákazníky je tak lákavé. „Pořád chceme, aby ta pomoc byla dvojitá. Potřební tu najdou dostupnější zboží a výtěžek poslouží na projekty, které děláme,“ zdůraznil Čančík s tím, že před Vánocemi patří mezi nejžádanější zboží hračky. „Máme tu i oblečení, knihy či kuchyňské potřeby a nádobí,“ dodal.

On sám vnímá, že čeští lidé rychle dokážou reagovat na mimořádné události jako epidemie koronaviru či válečný konflikt na Ukrajině, ale systematické a pravidelné dobrovolnictví je mnohem menší než v západní Evropě. „Česká společnost se vyznačuje enormní solidaritou, ale určitě tu je prostor k zlepšování dlouhodobosti dárcovství,“ osvětlil Čančík.

Podle Mileny Čančíkové se povědomí o charitativních obchodech za čtrnáct let, kdy otevírala první obchod, velmi změnilo. Tehdy musela téměř každému zákazníkovi vysvětlovat funkci charitativního obchodu, nyní už zákazník vstupuje do obchodu s vědomím, že je zároveň dárce. „Zkrátka levné zboží už není pro zákazníky to nejdůležitější. Líbí se jim také fakt, že nepoužívaným a vyřazeným věcem dávají další šanci, a že svou koupí přispívají na široké charitativní aktivity ADRY,“ doplnila.

Práci manželů Čančíkových ocenil i vedoucí regionální pobočky ve Frýdku-Místku Stanislav Staněk. Popřál jim, aby nový obchůdek prosperoval podobně jako ty předchozí. „Vedle sociálního a ekologického rozměru tu je i ten lidský, kdy dáváme věcem druhou šanci a to je něco, co v dnešním světě, kdy se všechno dělá jednorázově, opravdu potřebujeme,“ řekl.

Za jejich činnost jim poděkovala i liberecká náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá. „Mně se hrozně líbí to dobrovolnictví. Jsem moc ráda, že se vám ho daří zpropagovat ještě více,“ dodala.