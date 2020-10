Dovézt nákup, léky, zdravotnické potřeby nebo třeba jen nabídnout ucho ochotné naslouchat, pokud člověka v době koronaviru zastihnou obavy či úzkost. A nebo si prostě jen s nastalou situací prostě neví rady.

To všechno nabízejí neziskové a humanitární organizace v čele s Českým červeným křížem. V kraji se k nim navíc připojily desítky dalších dobrovolníků. Pomoc je určená seniorům nad 65 let a zdravotně postiženým, ale v případě nutnosti i dalším lidem. Třeba těm, kteří žijí sami a ocitli se v naprosté izolaci.

Čím pomáhají

„Základní nabídku služeb jsme stejně jako na jaře rozšířili o elektronické recepty, venčení psů nebo třeba drobnou pomoc nemocným. Zrovna včera jsme třeba zajišťovali převoz osamělého seniora na testy,“ popsala ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou Kateřina Havlová. Proškolení pracovníci Červeného kříže mohou navíc poskytnout tyto služby i lidem, kteří jsou v karanténě nebo pozitivní s covid -19.

Český červený kříž Jablonec na facebooku

V Libereckém kraji zajišťuje Červený kříž pomoc téměř ve všech okresech. Výjimkou je Turnov, kde lidem pomáhá organizace ADRA, a Česká Lípa, kde pomoc nabízí oblastní charita i samo město.

Na Semilsku pomáhají Červenému kříži také skauti a členové Junáka. „Do celého projektu se zapojilo více než 50 osob, a to z řad humanitární jednotky Českého červeného kříže Semily a členů skautských oddílů z Jilemnice, Semil a Lomnice nad Popelkou. V záloze jsou i psychologičtí pracovníci, kteří dokážou poskytnout intervenci,“ vysvětlil vedoucí jednotky Tomáš Goroš. „Děláme to rádi a situace si to žádá,“ konstatoval.

Skauti na facebooku

Pomocnou ruku nabízejí i samotná města a jejich organizace. V Liberci například Komunitní středisko Kontakt, ve Frýdlantu a menších městech Frýdlantského výběžku stejně jako v České Lípě samotné radnice. „Chceme tímto krokem znovu pomoci seniorům nad 65 let, kteří patří k nejrizikovější skupině v souvislosti s novým typem koronaviru. Město jim opět nabízí službu nákupu potravin, drogerie a léků a také rozvoz obědů,“ popsal starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

„Zatím tyto služby využili spíš jednotlivci. Je vidět, že jsme malé město a lidé tu mají k sobě blíž, takže se spíš spoléhají na sousedskou pomoc,“ popsala zájem seniorů mluvčí frýdlantské radnice Martina Petrášková.

Český červený kříž Liberec na facebooku

Podobnou zkušenost měli ještě zkraje týdne i oslovené pobočky Českého červeného kříže. Po čtvrtku, kdy vstoupila v platnost přísnější opatření, se ale situace začala rychle měnit. „Zatím to bylo tak čtyři, pět telefonátů denně. Teď je už ale vidět nárůst, jen během rána už volalo šest lidí,“ potvrdila Havlová.

„Na jaře jsem tuto pomoc využila. Přišlo to nečekaně, hrozně jsem se bála. Navíc jsem nevěděla, kdy do obchodu smím a kdy ne, pravidla se pořád měnila, takže jsem byla vděčná nejen za nákup, ale i za to, že jsem měla možnost mluvit s někým, kdo mi situaci vysvětlil,“ popsala zkušenost paní Olga, seniorka z Jablonce nad Nisou.

Někdy stačí slovo

Červený kříž poskytuje také krizovou linku. Ta je sice zpoplatněná, ale senioři se díky ní mohou zbavit nejistoty. „I když nejsme odborná linka, máme tu tým, který dokáže poradit. Hlavně mladší lidé mají často pocit, že je to všechno legrace, do chvíle, než sami dostanou teplotu, pak najednou tápou a nevědí, co vlastně dělat, na koho se obrátit. Někdo si jen tak potřebuje popovídat, ale v případě potřeby dokážeme zařídit i krizovou intervenci,“ popsala Havlová.

Krizovou linku pro pomoc seniorům spustilo minulý týden i liberecké komunitní středisko Kontakt. To pomáhá lidem přímo v katastru města. „Víc než polovina hovorů směřovala spíš k otázkám, s čím konkrétně můžeme pomoci. Hodně dotazů se týkalo nanofiltrů, lidé ale chtěli poradit i s úřady nebo s lékaři,“ popsal ředitel Kontaktu Michael Dufek.

Donáška nákupů i obědů je zdarma. Samotný nákup je nutné uhradit předem. Některé organizace ale po jarní zkušenosti výši nákupu limitují. Brání se tak zneužívání služby, kterou dobrovolníci dělají zdarma a ve svém volném čase a navíc by byli potřeba jinde. „Rádi obstaráme vše nezbytné, ale určitě tu nejsme proto, abychom obstarávali slevy z letáků. Nejmenší nákup musí proto být v částce 200, nejvyšší za tisíc korun. Chceme tak zamezit podobným případům, kdy nás někdo poslal pro jeden rohlík, pro dvě rajčata nebo chtěl pro změnu 30 konzerv tuňáka, který byl v akci,“ vylíčil Dufek.

Dobrovolníků zatím není nazbyt. „Většinou se jedná o mladší lidi, zpravidla o ženy. Na jaře se nám jich hlásilo kolem 200, museli jsme dokonce i odmítat, teď je to ale jiné, hlásí se jich zatím méně,“ doplnil. Stejnou zkušenost mají i jeho kolegové.

Město Liberec KS KONTAKT Liberec

Linka pro občany: 770 14 14 14

Pracovní dny 8-15 hodin



LibereckoOS ČČK Liberec

Linka pro občany: 770 14 14 44

Pracovní dny 8-15 hodin



FrýdlantskoOS ČČK Liberec

Linka pro občany: 770 14 14 44

Pracovní dny 8-15 hodin

nebo Město Frýdlant



JabloneckoOS ČČK Jablonec n. N.

Linka pro občany: 601 386 447

Po-čt 9-15 hodin



TanvaldskoOS ČČK Jablonec n. N

Linka pro občany:601 386 447

Po-čt 9-15 hodin



ŽeleznobrodskoOS ČČK Jablonec n. N.

Linka pro občany: 601 386 447

Po-čt 9-15 hodin



TurnovskoADRA

Linka pro občany: 728 967 609

Pracovní dny 9-15 hodin



JilemnickoOS ČČK Semily

Linka pro občany:725 332 155

Po-čt 10-15 hod



SemilskoOS ČČK Semily

Linka pro občany: 725 883 449

Po-Čt 10-15 hodin



Novoborsko

OS ČČK Liberec

Linka pro občany: 608 303 666

Pracovní dny 8-15 hodin



Českolipsko

Oblastní charita telefon:608 346 731, nebo Město Česká Lípa