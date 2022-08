Zájemce o dobrovolnictví může působit i na ambulanci onkologie, kde předává pacientům informace a nabízí nápojový servis při čekání. Do podpory onkologicky nemocných se lze zapojit i jako lektor či pomoci v samotném Centru Amelie. „Amelie mi otevřela oči. Uvědomila jsem si, co je v životě důležité a co jsou malichernosti. Díky dobrovolnictví jsem zažila spoustu krásných setkání a příběhů plných obyčejných věcí, ale i životní moudrosti. S nemocnými se často od srdce jak smějeme, tak pláčeme. Někdy to nejsou lehké okamžiky, jsou však velmi opravdové,“ svěřila se jedna ze současných dobrovolnic.

Kromě jedinečné zkušenosti získá dobrovolník i školení v oblasti dobrovolnictví a onkopsychologie, pojištění, pravidelnou supervizi, metodické vedení, další vzdělávání a zázemí profesionální neziskové organizace s odborným know-how.

Spolek Amelie není v tomto směru nováčkem. Dobrovolnický program vznikl již v roce 2007 a aktuálně funguje v Praze, Olomouci, Hradci Králové a ve středních Čechách. Je specifický tím, že se zaměřuje na úzkou oblast onkologie a zároveň nabízí účast i lidem, kteří sami s onkologickým onemocněním mají zkušenost.

Více informací o dobrovolnictví, školeních i liberecké Amelii najdou zájemci na webu www.amelie-zs.cz.