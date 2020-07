Projekt připravila v rámci zkvalitňování veřejného prostoru a pro zlepšení klimatických podmínek Kancelář architektury města.

„Dlažba z klasického materiálu zlepšuje retenci dešťových vod a zvyšuje kvalitu městského prostředí. Zajímavá je i ekonomická stránka. Tyto povrchy jsou trvanlivější a výrazně snižují náklady města na budoucí opravy. V ulicích U Opatrovny a Klášterní je navržen také drobný mobiliář s doplňkovou výsadbou z listnatých stromů a záhonů trvalek,“ vysvětlil primátor Jaroslav Zámečník. Stromy budou podle něj poskytovat v letních měsících stín, a tak snižovat teplotu v ulicích. Město chce při opravách ulic klást důraz i na kvalitní detail.

„Dostáváme se do podoby města před druhou světovou válkou. K našemu velkému štěstí má spousta asfaltovaných komunikací pod sebou kočičí hlavy, takže můžeme tento materiál recyklovat,“ řekl Jiří Šolc, který má v Liberci na starost technickou správu města. „Jediný, kdo nám nepoděkuje, jsou ženy na krásných jehlových podpatcích, kterým se na kamenné dlažbě chodí špatně,“ dodal s humorem Šolc.

Podle něj je přínosem i to, že mezi kamennou dlažbou prorůstá tráva, a příroda si tak bere kus městského prostoru zpátky. Nevýhodou je, že aplikace kamene je dražší. V dlouhodobém horizontu to ale bude pro městskou kasu levnější, hlavně kvůli delší životnosti kamene.

„Před sto lety se v Liberci stavělo z kamene, který má dlouhou životnost. Používání betonu je záležitostí až posledních 30 let. V libereckých podmínkách je to vidět třeba na terminálu v ulici Fügnerova, kde je vlivem soli a teplotních výkyvů betonová dlažba zničená. Rozhodli jsme se proto, že naše ulice budeme vracet do jejich historického stavu,“ přiblížil novou strategii města primátor.

Ta se bude odvíjet od Manuálu veřejného prostoru, který nyní zpracovává Kancelář architektury města a jehož první část Manuál materiálu bude brzy předložen Radě města. „Právě v něm bude doporučováno všem projektantům, aby používali libereckou žulu nebo žulu ze Šluknova. Zároveň tam budou návody, jak dláždit chodníky, jakou mozaikou. Cílem je, aby se tohoto manuálu projektanti drželi a nenaplánovali třeba zámkovou dlažbu,“ vysvětlil primátor Zámečník.

Žulové kostky patří k historickému rázu ulic a cest ve městě, ale jejich použití souvisí také s větším hlukem při přejezdu automobilů. „Vypadá to sice lépe, ale dělá to hrozný kravál. Bydlíme tady už dlouho, a tak jsem si z části už zvykli,“ řekla Deníku paní Magda, která bydlí nedaleko krematoria.