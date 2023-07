Právě bikesharing představuje ekologickou a zdravou formu dopravy, která zároveň pomůže snižovat dopravní zátěž a zlepšovat ovzduší. „Díky sdíleným kolům Liberečané získávají moderní službu, která je může inspirovat a motivovat k používání jiného typu městské dopravy. Zároveň skvěle doplňují nabídku naší hromadné dopravy,“ sdělil primátor Jaroslav Zámečník.

Jak ale sám přiznal, osobně by si přál spíše elektrokola, ale náklady na ně by byly mnohem vyšší. „Věřím, že nový provozovatel nastaví podmínky tak, aby lidé mohli kola efektivně a smysluplně využívat. Je fajn, že se tato služba vrací, ale čeká nás další práce. A sice nastavit pravidla, aby odložená kola, ale i koloběžky, nepřekážely chodcům a ostatním účastníkům provozu,“ zdůraznil.

Město se spolu s poskytovatelem dohodli na zkušebním provozu, který potrvá čtyři měsíce. Pak společně vyhodnotí přínosy modernizace městské mobility v Liberci, kde se v rámci projektu Net Zero Cities dlouhodobě snaží usnadnit svým občanům bezesmisní mobilitu, a tak bikesharing představuje správnou volbu, která navíc radním umožní získat data o tom, jak se lidé po městě pohybují.

„Jen za červen se k nám zaregistrovalo 3500 nových uživatelů, z toho 739 si bikesharing poprvé vyzkoušelo na festivalu Rock for People v Hradci Králové, kde mohli jezdit na sdíleném kole po městě i v areálu. Loni jsme vyrostli o 150 procent a chceme pokračovat dál, protože v bikesharingu vidíme velký potenciál ke zlepšení městské dopravy i kvality života Čechů,” podotkl Lukáš Luňák z nextbiku.



Podle náměstka primátora Adama Lenerta sdílená kola pomohou při mapování městské mobility a s přípravou vyhlášky, která bude řešit odstavování kol a koloběžek na území města. Právě získaná data od nextbike budou sloužit jako podklad pro tuto vyhlášku. „Společnost nextbike garantuje odstavování na předem vymezených lokalitách, které byly vytipovány s odborem Kanceláře architektury města a odborem územního plánování,“ informoval Lenert.

Aby byla služba co nejdostupnější, díky podpoře bikesharingu městem Liberec a Libereckým krajem budou mít všichni obyvatelé 15 minut na každou jízdu zdarma. Právě do této časové hranice se totiž, podle dat nextbike, vejde přibližně 90 % výpůjček napříč Českem. Od 16. minuty se bude uživatelům účtovat standardní sazba 25 korun za každých dalších 30 minut jízdy. „Naším cílem je být do pěti let aktivní v 100 městech. Navíc jsme při podnikání velmi zodpovědní ke svému okolí. Naše kola mají speciální zámky, které brání vandalům v jejich poškozování, a k vracení strojů do stanic dále motivujeme uživatele finanční odměnou. Pokud náš servisní tým přesto najde kolo ležet na ulici, dopraví ho do stanice pomocí vlečných kol, aby se i tento proces obešel bez emisí. Kola také opravujeme, takže v průměru vydrží sloužit sedm let,“ zdůraznil provozní ředitel nextbike Tomáš Karpov. Proces půjčení kola je jednoduchý. Stačí si stáhnout zdarma aplikaci nextbike, zaregistrovat se a najít volné kolo v blízkosti. Po načtení QR kódu na kole se automaticky odemkne zámek a jízda může začít. Pro správné ukončení výpůjčky je kolo třeba vrátit do jedné ze stanic nextbike, které jsou vyznačené v aplikaci nebo na webu www.nextbikeczech.com. „Věříme, že investice města do moderní městské mobility ve formě sdílených kol je ten správný krok pro zvýšení efektivity pohybu po městě a celkovému zklidnění dopravy,“ dodal Karpov.