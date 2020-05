Do libereckých mateřských škol nastoupí o tisíc dětí méně, než by mohlo

Z předběžného zjišťování zájmu mezi rodiči vyplynulo, že v pondělí 18. května nastoupí do znovuotevřených mateřský škol méně dětí, než by mohlo. Počet se trošku navýší o týden později, kdy půjdou do škol děti, které navštěvují první stupeň základních škol.

Mateřská škola. Ilustrační foto