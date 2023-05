/FOTO/ Zoo Liberec během tohoto týdne přivítala devítiletou samici žirafy Rothschildovy, která přicestovala ze Safari Parku Dvůr Králové. Pomůže chovatelsky vyrovnat nepříznivou situaci po úhynu šestnáctileté chovné samice a matky desetiměsíční žirafí samičky, ke kterému došlo v druhé polovině března.

Safari Park Dvůr Králové dočasně opustila takřka devítiletá samice žirafy Rothschildovy Obioma. Zamířila do Zoo Liberec, kde sehraje významnou roli ve stabilizaci nečekané situace. | Foto: Safari Park Dvůr Králové

Jediným společníkem mláděte tak zůstal pouze dospělý samec. „Díky pomoci dvorských kolegů se nám podařilo tento komplikovaný a pro vývoj mláděte ne úplně příznivý stav rychle vyřešit. Zatím se zdá, že začlenění nové samice proběhne bez větších komplikací. Ihned po příjezdu byla samice umístěna do velkého vnitřního stání, zvyká si na podmínky a do venkovního výběhu bude vypuštěna během několika dní,“ nastínil situaci zoolog Luboš Melichar.

Zatím to vypadá, že začlenění nové samice proběhne bez větších komplikací. Žirafa hned po příjezdu našla nový domov ve velkém vnitřním stání, zvyká si na podmínky a do venkovního výběhu bude vypuštěna během několika dní. Spojení samice s mládětem zatím naštěstí probíhá bez negativních interakcí, obě zvířata se od prvního okamžiku respektují. „Devítiletá samice zůstane v péči libereckých chovatelů minimálně do podzimu a poté by se podle plánu měla vrátit zpět do safari parku. Zároveň by mohla také zabřeznout s naším geneticky cenným chovným samcem,“ upřesnil zoolog.

Spojením dvorské samice a libereckého a jejich případným potomkem by získal evropský chov významný přírůstek. V případě obou rodičů totiž zoologové velmi podrobně znají jejich rodokmen. „To je u žiraf poměrně vzácné, a potomek těchto dvou žiraf by i proto měl velmi dobré vyhlídky na uplatnění v dalším chovu,“ doplnil zoolog Luděk Čulík ze Safari Parku Dvůr Králové.

Liberecká zoo se nyní snaží kontrolovaně snižovat počty žiraf a aktuálně držet místní skupinku těchto ohrožených afrických kopytníků v nízkých číslech. Důvodem je plánovaná rekonstrukce pavilonu žiraf, která by měla být zahájena začátkem příštího roku. Než začnou stavební práce, zvířata budou muset najít přechodný domov v jiných zoologických zahrad, což bývá logisticky poměrně náročný proces. „Sehnat dlouhodobější umístění pro žirafy v době, kdy takřka každý chovatel bojuje s nedostatkem místa pro vlastní odchovance, není vůbec jednoduché,“ zdůraznil Melichar.

Rekonstrukce, která je už ve fázi příprav projektové dokumentace, přinese lepší tepelně izolační vlastnosti budovy, rozšíření vnitřního stání žiraf Rothschildových a zeber bezhřívých i zvětšení jejich venkovního výběhu o významnou velikost. „Návštěvníci se zase mohou těšit na zbrusu novou návštěvnickou část, která mimo jiné představí další nové zajímavé druhy zvířat z oblasti východní Afriky,“ doplnila mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová.