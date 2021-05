Filmování omezí ve čtvrtek 27. května dopravu v Masarykově ulici. Natáčení začne brzy ráno. Parkovat nebude možné v ulici Vítězná u Severočeského muzea a u Oblastní galerie Lázně.

Filmaři se budou pohybovat v centru města a na vlakovém nádraží. Během natáčení, v úseku od budovy muzea směrem k jezírku u botanické zahrady, bude zastavována doprava po nezbytně nutnou dobu záběru, což bude 3 - 5 minut. Natáčet se bude průjezd několika historických vozů.

Pro filmaře je vyhrazeno parkování ve Vítězné ulici u galerie a muzea. V sobotu 29. května se filmaři přesunou na vlakové nádraží na jednodenní natáčení. Pohyb filmařů omezí také veřejnou dopravu v Liberci. Ve čtvrtek 27. května od 15 do 21 hodin bude zachován tramvajový provoz, ale bude přesunuta tramvajová zastávka Muzeum-Galerie Lázně ve směru do centra o 25 metrů.

Od 27. května 2021 21:00 hodin do 28. května 2021 04:00 hoin. bude probíhat nepřetržitá výluka linky č. 3 v úseku Viadukt – Lidové sady. Autobusy náhradní dopravy budou vedeny ve směru Lidové sady ze zastávky Muzeum-Galerie Lázně ulicemi Vítězná, Husova, Fibichova a Riegrova do zastávky Lidové sady-ZOO. Ve směru do centra budou autobusy náhradní dopravy vedeny ze zastávky Riegrova ulicemi Fibichova, Husova a Klostermannova do zastávky Průmyslová škola a dále po své trase. V ulici Fibichova u křižovatky s ulicí Riegrova bude zřízena náhradní zastávka Botanická zahrada. Zastávka Muzeum-Galerie Lázně nebude ve směru do centra obsluhována. Linka pojede podle platného jízdního řádu. Linka na objízdné trase nezastavuje.

V Liberci se bude natáčet televizní film BONN. Filmování zajišťuje německá produkce ve spolupráci s Wilma Film. Děj příběhu se odehrává v 60. letech minulého století a zachycuje organizaci stíhající nacistické zločince. Premiéra filmu se chystá v roce 2022.