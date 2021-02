Na trať se vydá historická souprava sloužená z motorového vozu č. 117 z roku 1953 a vleku č. 44 z roku 1932, bohužel s ohledem na aktuální opatření bez cestujících. Jízdu budete moci sledovat pomocí webové kamery na facebookovém profilu Boveraclubu, případně si můžete na soupravu počkat někde podél trati.

Z vozovny vyrazí tramvaj na cestu pět minut po 10. hodině, z Tyršových sadů v Jablonci nad Nisou zpět vyjede o hodinu později. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce očekává zahájení rekonstrukce tramvajové trati do Jablonce, je to pravděpodobně úplně poslední možnost spatřit tyto historické vozy na trati do Jablonce a na sněhu.