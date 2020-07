Bývalá lesní školka s dřevěným srubem v libereckých Ruprechticích, kterou před desítkami let postavili skauti, znovu ožije. Spolek LESpolek tam v podstatě obnoví původní záměr využití.

Do skautského srubu se vrátí děti. LESpolek tu povede komunitní školku. | Foto: MML

Prostor u lesa poslouží pro aktivity předškolních dětí ve věku od 3 do 6 let. Dětská skupina se tu bude vzdělávat v přírodě za každého počasí a ročního období. Spolek by rád začal využívat objekt od letošního září.