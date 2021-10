Nejhorší situace je pak v Černousích, Bulovce a Horní Řasnici, kde je v exekuci každý čtvrtý. Nelichotivý je i průměr počtu exekucí na jednoho člověka, který je aktuálně 5,6. Neziskové organizace společně s městy a obcemi to ale chtějí změnit. V současné době objíždějí vesnice a informují všemožnými způsoby místní obyvatele o tom, že na Frýdlantsku působí bezplatná Dluhová poradna organizace Člověk v tísni.

„Obrátit se na nás může kdokoli, kdo si třeba chce vzít půjčku a chce rozumět jejím podmínkám a tomu, co všechno ve výsledku zaplatí, případně jaké sankce ho čekají, když nesplatí včas. Pro radu může přijít i každý, kdo přestává nebo už přestal být schopen splácet půjčku nebo dluh či jiný závazek, pak také každý, kdo má exekuce, neorientuje se v tom, co exekuce je, kolik a kde jich má a co s tím může a nemůže dělat,“ řekla Deníku dluhová poradkyně Iva Janusová, která pracuje v Novém městě pod Smrkem.

Dodala, že případů, které umí Dluhová poradna zdarma vyřešit je opravdu hodně. Velkým problémem ale podle ní je, že lidé často nevědí, že se se svými problémy mohou na dluhovou poradnu obrátit. V poslední době přesto zájem roste. Z části za to může i projekt Milostivé léto, který začal 28. října a potrvá až do 28. ledna. Jde o akci, kterou mohou využít lidé v exekuci vedené vůči státu nebo podniku s většinovou majetkovou účastí státu.

Během těchto třech měsíců se mohou dlužníci zbavit exekučních poplatků, penále a úroků, které ve většině případů mnohonásobně navyšují původní výši dluhu, a komplikují tak jeho splacení. Dlužník musí splatit jistinu a uhradit poplatek 908 korun za ukončení exekuce. „Na naší celorepublikovou linku volá i sto lidí denně. Já konkrétně mám třeba v Novém městě pod Smrkem pět zájemců týdně,“ řekla Deníku Janusová ze Člověka v tísni. Dodala, že aby se o akci dozvědělo, co nejvíce lidí na Frýdlantsku, rozdávala společně s dalšími kolegy letáčky po městě a v okolních obcích.

„Milostivé léto se vztahuje třeba na dluhy na zdravotním pojištění, dluhy u dopravního podniku nebo dluhy na nájmu v městských bytech,“ vysvětlila Janusová. Podle ní nepatří mezi klienty jen sociálně slabí, ale také střední třída. „Může jít třeba o podnikatele, který neplatil zálohy na pojištění,“ dodala.

Milostivé léto se naopak nevztahuje na exekuce vedené přímo státem. „Tedy na tzv. správní nebo daňové exekuce, které jsou nejčastěji vymáhané celní správou, finanční správou či státní správou sociálního zabezpečení. Mezi podmínky také patří, že dlužník nesmí být v insolvenci,‘‘ vysvětlil šéf Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl.

Za dlužníky nikdo práci neudělá

Podle Janusové má půlka jejích klientů práci a snaží se s dluhy z minulosti nějak vyrovnat. Lidem, kteří přijdou do Dluhové poradny, je nápomocná, neznamená to ale, že za ně celou věc vyřeší.

„Často potřebují jenom postrčit. My neděláme věci za ně. Pomáháme klientům se v jejich situaci zorientovat a najít způsoby, jak problémy vyřešit, nejdůležitější je obvykle komunikace s věřitelem či následně exekutorem,“ uvedla Janusová. Situaci se zadlužením a exekucemi se na Frýdlantsku daří napravovat i díky dobré spolupráci s místními městskými úřady.

„Spolupracujeme s několika neziskovými organizacemi jako je Člověk v tísni, Místní akční skupina Frýdlantsko a další. Využíváme všechny možnosti, které máme, abychom se zadlužením našich obyvatel něco udělali,“ řekl nedávno Deníku starosta Nového města pod Smrkem Miroslav Kratochvíl.

Více informací o Milostivém létě mohou zájemci zjistit na nedluzimstatu.cz. Informace o fungování dluhové poradny zase najdou na stránce www.jakprezitdluhy.cz nebo mohou zavolat na Helplinku Člověka v tísni 770 600 800.