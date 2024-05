Hrádek nad Nisou truchlí: nečekaně zemřel starosta Josef Horinka, který městu věnoval přes dvě dekády svého života. Jeho odchod zasáhl nejen politickou scénu, ale i místní obyvatele.

Zemřel starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka. | Foto: Deník/Blanka Freiwilligová

Ve věku 55 let zemřel starosta Hrádku nad Nisou a krajský zastupitel Josef Horinka. Odešel nečekaně ve čtvrtek 9. května. Informaci potvrdil na svém Facebooku hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Strašná zpráva, které pořád nemůžu uvěřit. Pepa Horinka dával Hrádku a proměně našeho města k lepšímu všechno, co uměl a mohl. Všechny své znalosti, sílu a energii. Čtrnáct roků jako starosta a předtím ještě šest roků jako místostarosta,“ napsal Půta a vyjádřil upřímnou soustrast celé rodině, ženě Janě a dvěma dětem.

„Ztratil jsem kamaráda, se kterým jsem se často radil a povídal si o práci a problémech. Parťáka, se kterým jsme se radovali, když se nám něco povedlo. To všechno mi bude chybět, stejně jako to, že si s Pepou už znova nezazpíváme na slavnostech a ani nebudeme vtipkovat o našem společném pokoji v domově důchodců. Brečím a nechápu,“ dodal.

Úmrtí oblíbeného starosty zasáhlo celé město a jeho obyvatele. „Člověk, který pro naše město žil a za naše město neúnavně bojoval. Možná si až nyní mnozí z nás uvědomí, co všechno pro nás a Hrádek udělal, jak neuvěřitelně mnoho času, energie a osobního nasazení našemu městu po mnoho let dával. A v mysli nám vyplyne nespočet vzpomínek, co všechno jsme společně prožili, udělali, o co jsme se hádali a co se nám společně povedlo,“ stojí v příspěvku na oficiálním profilu Hrádku nad Nisou. „Je mi to moc líto, tohle se nemělo stát. Odešel dobrej chlap, kterej pro město žil, nenahraditelnej člověk. Upřímnou soustrast celé rodině,“ okomentoval příspěvek Petr z Hrádku nad Nisou.

Horinka se stal v roce 2006 místostarostou Hrádku nad Nisou, o šest let později usedl do křesla starosty. Od roku 2018 působil také jako krajský zastupitel.

Nejspíše poslední veřejnou akcí, jíž se Josef Horinka zúčastnil, bylo odemykání Kristýny: