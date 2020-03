Píše se červenec 1997 a čtrnáctiletá Ivana Košková si bezstarostně užívá léta a prázdnin. Ani ona, ani nikdo z jejího okolí netuší, že se stane největším nevyřešeným případem a policejním „pomníčkem“ v Libereckém kraji.

Dívka se vydala 13. července na kole z Příšovic za tetou do Svijanského Újezdu, kam už nikdy nedorazila. Co se stalo na trase dlouhé tři a půl kilometru? Na to se snaží najít odpověď režisér Petr Hátle v osmi dílech chystaného dokumentárního krimi podcastu Pohřešovaná.

Zmizení dívky z Liberecka se vepsalo do historie novodobé kriminalistiky jako jeden z nejzáhadnějších případů. Hátle se o něj začal zajímat po dvaceti letech od nešťastné události, kdy kvůli uplynutí promlčecí lhůty už nemůže být případný pachatel trestně stíhán. „Jsem stejně starý jako Ivana a také pocházím ze severu Čech. Na případ jsem narazil v tisku pár měsíců před dvacátým výročím jejího zmizení a silně se mi vybavily vzpomínky na dobu, kdy se ztratila, a jak intenzivně se o tom tenkrát mluvilo. Překvapilo mě, že se v případu neobjevily žádné nové skutečnosti, i to pro mě bylo impulsem se k případu z pozice dokumentaristy vrátit,“ vysvětlil režisér.

Média sice pravidelně přicházela s novými články o Ivanině zmizení, většinou se ale jednalo pouze o připomenutí události a shrnutí faktů bez nových informací. Dokumentarista Hátle v rámci svého pátrání úzce spolupracoval s libereckými vyšetřovateli Janem Třešňákem a Vladimírem Sadílkem, kontaktoval rodinu Koškových, točil rozhovory s učiteli, spolužákem či policejní psycholožkou Ludmilou Čírtkovou nebo novinářkou Miladou Prokopovou, která se případu podrobně věnovala před patnácti lety. „Snažil jsem se zjistit více a myslím, že se nám podařilo objevit velké množství faktů, o kterých netušilo ani nejbližší okolí Ivany. Dík patří i libereckým vyšetřovatelům,“ dodal tvůrce.

Svou pozornost zaměřil především na to, jak náhlé zmizení dívky ovlivnilo životy jejích blízkých. Ve většině případů se totiž pohřešované dítě najde, případně policie alespoň zveřejní hypotézu o tom, co se stalo. U Ivany ale žádná oficiální verze neexistuje. „Po ztracené dívce pátraly stovky policistů, organizovaly se rozsáhlé pátrací akce, pátralo se na zemi, ve vodě i ze vzduchu pomocí vrtulníku s termovizí. Vytvořen byl i speciální pátrací tým, vyslechli se stovky lidí, pátralo se v České republice i v Německu, neboť nebyla vyloučena ani verze, že je dívka někde v cizině. Fotku s popisem dostala společnost La Strada, která pomáhá ženám zneužívaným k prostituci a má pobočky v devíti státech Evropy. Ani evropské kontakty nepomohly,“ zavzpomínala na tehdejší pátrání mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Pohřešovaná měla původně vzniknout jako dokumentární film, ale tvůrci naráželi na neochotu klíčových postav vystupovat před kamerou. Producentka Dagmar Sedláčková přišla s nápadem zpracování bez použití obrazu, tedy v podobě dokumentárního podcastu. S natáčením začali v roce 2017 a první díl nového českého „true-crime“ podcastu si budou moci posluchači užít už v dubnu na platformě Audionaut.

Pomněnkový den

Jeho cílem je připomenout děti, které nenávratně zmizely, a poskytnout rodičům informace o tom, jak efektivně a rychle komunikovat s policií v případě pohřešování dítěte. Od počátku 80. let minulého století probíhá každoročně 25. května, tedy v den zmizení šestiletého Etana Patze. K němu došlo v roce 1979 v New Yorku, když mířil do školy. Den pohřešovaných dětí se v ČR zdůrazňuje od roku 2004. „V Libereckém kraji jsme například od roku 2010 do současnosti hledali na tři stovky dětí do patnácti let, které z různých důvodů utekly z domova. A dříve či později jsme je nalezli,“ sdělil ředitel krajské policie Vladislav Husák.