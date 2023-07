Liberečtí kriminalisté pátrají po dívce, která byla naposledy viděna v místě svého bydliště v pátek 28. července okolo jedenácté večerní. Doma nechala vzkaz, že si něco zařídí a pak se vrátí. Do současné doby o sobě ale nepodala žádnou zprávu.

Dívka z Liberce se nevrátila domů, pátrá po ní policie. | Foto: Policie ČR

Není to poprvé, co se dívka nevrátila domů, v minulosti už pohřešovaná byla. Ivaně Novákové je 14 let a protože se od pátku rodině neozvala, oznámili rodinní příslušníci v pondělí 31. července, že ji pohřešují. Dívka by na sobě mohla mít mikinu s kapucí šedé barvy s nápisem ZŠ Chrastava, legíny šedé barvy a černorůžové boty značky Adidas. Dívka má tmavé obarvené vlasy a tetování na obou předloktích. Oči má modré. Je štíhlé postavy.

„Pravděpodobně se může pohybovat ve společnosti vrstevníků a známých. Opatření, která byla dosud v souvislosti s jejím vypátráním dosud realizována, tedy prověrky v rodině, u známých, v nemocnicích, na nádražích a na místech dalšího možného výskytu, byla neúspěšná,“ řekl tiskový mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Veškeré informace k výskytu či pohybu pohřešované dívky můžete sdělit policistům na kterékoliv policejní služebně nebo telefonicky na bezplatné tísňové lince 158.