Kristýna Casková nastoupila v neděli 12. června v půl čtvrté odpoledne v ulici Fügnerova do autobusu firmy Student Agency a odjela do Prahy na Černý Most. Tam se měla vrátit zpět do Diagnostického ústavu v Praze 4 z povolené dovolené u rodiny. Do ústavu však nedorazila a nepodala o sobě nikomu ani žádnou zprávu.