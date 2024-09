Výukové programy nabízené Zoo Liberec a Střediskem environmentální výchovy DIVIZNA Liberec jsou opět v centru pozornosti. Přes 360 programů, které ročně zajišťují žákům škol Libereckého kraje jedinečné zážitky a vzdělání v oblasti environmentální výchovy, nadšenci zamluvili během několika minut po spuštění objednávek.

Každoročně zájem výrazně převyšuje nabídku, což vede k tomu, že lektoři SEV DIVIZNA musejí odmítat téměř polovinu zájemců. Letošní rok nebyl výjimkou. „Nabídku spouštíme vždy o půlnoci, aby to bylo pro všechny spravedlivé. Učitelé už to vědí, takže v těchto brzkých hodinách přijde naprostá většina objednávek. Kalendář je proto rychle plný a bohužel musíme odmítat i ty, kteří ponocovali, a objednávku poslali ihned o půlnoci. Ti, co napíší až v průběhu dne, se už zpravidla nikam nevejdou,“ uvedla Alice Hudcová, lektorka a koordinátorka výukových programů SEV DIVIZNA Liberec.

Zoo Liberec a SEV DIVIZNA v současné době nabízejí 8 programů pro mateřské školy, 34 pro základní školy a 9 pro střední školy. Lekce probíhají v různých prostředích, včetně učeben, lesa v Jizerských horách nebo přímo v zoologické zahradě.

Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu Libereckého kraje, ocenila kvalitu a inovativnost těchto programů: „To, že je o výukové programy Divizny tak velký zájem, svědčí o kvalitě, kterou po mnoho let nabízí. A také, že stále přichází s něčím novým. Cením si práce všech, kteří s velkou invencí programy chystají“, uvedla náměstkyně.

Pro nadcházející školní rok připravila SEV DIVIZNA několik novinek. Mezi nimi je i celoroční program „Místo, kde žiju“, určený pro 4.-5. třídu ZŠ. Tento program, který zahrnuje jak lekce s lektory, tak i samostatné aktivity vedené pedagogy, vede děti k bližšímu poznání jejich okolí.

Další nový program se zaměřuje na vodu jako nedílnou součást života, geologické zajímavosti regionu a pozoruhodný svět žab. Základní školy mohou od září využít i pátrací hru „Detektivem v zoo“, která umožní prohlídku zoologické zahrady bez účasti lektora.

Zájem o environmentální výchovu a omezená kapacita programů stále představují výzvu, kterou bude Zoo Liberec a SEV DIVIZNA v následujících letech nadále řešit.

