Díval se do navigace a boural. Škoda je přes osmdesát tisíc

Nedostatečná pozornost při řízení se vymstila řidiči, který havaroval u Hodkovic nad Mohelkou. 20. července jel v půl desáté večer po silnici číslo 35 na Liberec. Při jízdě se koukal do navigace a nevěnoval se tedy plně řízení. Nejprve narazil do obrubníku a pak do dvou dopravních značek.

GPS navigace. Ilustrační obrázek. | Foto: DENÍK/ Vít Šimánek