Herečka libereckého Divadlo F. X. Šaldy Karolína Baranová bude letos usilovat o Cenu Thálie. Vyhlášení divadelních cen, které uděluje Herecká asociace, se uskuteční v sobotu 30. září a i letos vítězové převezmou skleněnou trofej vyrobenou v Libereckém kraji.

Ceny Thálie se letos opět zrodily v Lindavě | Video: Deník/Petra Hámová

Letos mají soubory Divadla F. X. Šaldy na kontě nominací pět, čtyři širší a jednu užší. Divadlo tak navazuje na loňský úspěch v 29. ročníku, kdy z pěti nominovaných umělců obdržela Cenu dvojice Veronika Korytářová (role Vlasta Burian, Burian) a Martin Bárta (role Jago, Otello). Užší nominaci v kategorii činohry získala Karolína Baranová za titulní roli Marie Antoinetty v tragikomedii Davida Adjmiho v režii Janky Ryšánek Schmiedtové.

Za činohru širší nominaci získal Martin Polách (role George, Kdo se bojí Virginie Woolfové?), za operu Lívia Obručník Vénosová (role Blanche, Dialogy karmelitek), za muzikál pak Jakub Hliněnský (role Hrabě Boni Kancsianu, Čardášová princezna). Širší nominaci za balet obdrželska španělská tanečnice Nuria Cazorla García (role Carmen, Šach Mat / Carmen).

Skleněné trofeje, které čekají na vítěze jednotlivých kategorií, vznikají už čtyřiadvacet let v umělecké sklárně Ajeto Lindava na Českolipsku. Ocenění, jehož současnou podobu navrhl architekt a designér Bořek Šípek, letos slaví kulaté výročí. Skleněnou benátskou masku totiž přebírají divadelní herci už dvacet let.

Vizuál ceny se od roku 2003 nemění, stejně jako její výroba. Každá cena Thálie váží tři kilogramy a její samotná výroba zabere huti zhruba hodinu, což je v poměru k časům výroby jiných skleněných kusů hodně času.

Zdroj: Deník/Petra Hámová

Celkově jde ale o několikadenní proces. Vyfouknutí trofeje do dřevěné formy není vůbec jednoduché, a to se na dutou vázu ještě zatepla musí přidat ucha. „Nejnáročnější je právě lepení oušek. Jedním tahem se dá celá trofej pokazit. Pokud by totiž jedno ucho bylo viditelně výš nebo níž, trofej nelze použít,” popisuje sklář Petr Kuchta.

Nejnáročnější částí výroby je potom broušení trofeje, které zabere až pět hodin. Než k němu vůbec dojde, musí vyfouknutý kus skla dva dny pomalu chladnout, aby nepopraskal. Z dutého kusu připomínajícího vázu musí brusič odříznout celou jednu část, a vytvarovat tak základ benátské masky, který nakonec ještě ozdobí oči a úsměv. Stává se, že právě v této fázi už skoro finální kus praskne.

I proto sklárna společnosti Lasvit každý rok vyprodukuje masek víc než potřebných dvacet. „Tvoříme zhruba třicet procent cen navíc, abychom měli dostatečnou rezervu. Ke ztrátám nedochází jen během výroby samotné, ale téměř každý rok někdo z oceněných svou trofej rozbije,“ říká ředitel sklárny David Ševčík.

Nejvíce trofejí má ambrovou a modrou barvu, pro vybrané kategorii ale v Ajetu tvoří i cenu z čirého nebo uranového skla. Celkem letos asociaci dodali osm variant. Letos se budou ceny Thálie udělovat v sobotu 30. září v Národním divadle a v přímém přenosu na prvním programu České televize. Ceny Thálie uděluje Herecká asociace těm nejlepším českým divadelním hercům od roku 1993, od roku 1999 se vyrábí na Českolipsku.