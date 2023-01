Americký autor David Adjmi vypráví příběh Marie Antoinetty současným jazykem, představuje si ji jako dnešní dívku v zajetí spotřebního kolotoče. Divadlo F. X. Šaldy si připravilo premiéry této velkolepé tragikomedie ze soukromí poslední královny Francie, a to v pátek 27. a v neděli 29. ledna. Titulní role se chopila Karolína Baranová, jejího manžela Ludvíka XVI. ztvární Ondřej Kolín.

Scénograf David Janošek je oblékl do zářivých a opulentních rób, které evokují současnou módu z titulních stran časopisu Vogue a současně i rokokovou zdobnost a nadýchanost. Atmosféru Versailles vystihl výraznými designovými objekty jako akcenty scény a sérií pohyblivých zrcadel, které tvarují prostor.

„Marie Antoinetta je ptáček, co tluče křídly o mříže klece. Nádherná, bohatá, rozmazlená… a taky lesba a děvka bez studu a pokory. Anebo to bylo jinak? Co když tahle překrásná mrcha byla zblízka spíš ubohé stvoření? Žena-produkt: dítě, které se narodilo mocné mamá, rakouské arcivévodkyni, aby jí dopomohlo k politickým úspěchům,“ řekla mladá režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová.

Hudbu k inscenaci vytvořila svérázná a nezařaditelná zpěvačka, skladatelka, textařka a výtvarnice Vladivojna La Chia. Skladby k Marii Antoinettě psala přímo pro nevšedně pěvecky nadanou Karolínu Baranovou, která mezi dramatickými scénami zvládá ještě zpívat a tančit v moderních výrazových choreografiích Denisy Musilové. Expresivní hudební linka tak tvoří nedílnou součást příběhu Marie Antoinetty a dává nám nahlédnout do křehké duše královny.