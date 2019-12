Mzdy zaměstnanců libereckého divadla F.X. Šaldy vzrostou od ledna minimálně o 1 500 korun. Důvodem je vládní nařízení, které kromě nárůstu mezd ruší také nejnižší platovou tabulku. Podle ředitelky divadla Jarmily Levko tak výdaje na platy včetně odvodů vzrostou o devět milionů korun.

Ilustrační snímek. Lberecké divadlo F. X. Šaldy | Foto: archiv Divadla F. X. Šaldy

„Je to správně, v divadle jsou lidé placeni hůře a je potřeba, aby se jim výdělky zlepšily. Na druhé straně, stát na to nedá peníze, prostředky na to musí najít město,“ upozornila. Částka podle ní ještě není pokrytá. „Čekáme, kolik přidá ministerstvo, následně se budeme bavit, kolik zbývá pokrýt,“ dodala.