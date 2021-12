„Je to skvělá klasická situační dveřová komedie, podpořená úžasnou muzikou a na takový titul potřebujete špičkové obsazení. Každý režisér je tak silný, jakým týmem se obklopí. Já myslím, že jsem se obklopil tím nejlepším, včetně scénografa a kostýmního výtvarníka,“ řekl režisér, herec a zpěvák Oldřich Kříž. Dodal, že inscenační tým bude ve společné práci pokračovat při přípravě Verdiho opery Otello, kterou chystá divadlo uvést na jaře příštího roku.

Náročná role

Hudební nastudování inscenace se ujal dirigent a šéf opery divadla J. K. Tyla v Plzni Jiří Petrdlík. Podle něj jsou v muzikálu jako divadelní formě, ve které se mluví, tančí a zpívá, nároky na pěvce opravdu mimořádné. „Tento muzikál je neobvyklým propojením operního a čistě muzikálového interpretačního přístupu, a to dokonce i v rámci jedné role, jako například Maxe nebo Diany. To samozřejmě vyžaduje zkušené pěvce, kteří jsou schopni během velmi krátké doby, často i během jedné písně, kombinovat oba tyto přístupy. Totéž platí o sboru,“ uvedl Petrdlík. Zmínil, že jeho obdiv si vysloužil také operní orchestr libereckého divadla. „To proto, jak flexibilně zvládl přejít do muzikálového žánru, který má velmi odlišný styl než běžný operní repertoár, například výrazné swingové prvky,“ doplnil.

Děj divadelní hry zůstane podobný i v muzikálu. Diváci se dostanou do roku 1934, kdy se v operním domě v americkém Clevelandu chystá velkolepé představení Verdiho Otella. V hlavní roli má účinkovat světově uznávaný tenor Tito Merelli a všichni netrpělivě očekávají jeho příjezd. On má ovšem jiné starosti, a ředitel divadla tak začne hledat záskok. Vypjatá situace přinese řadu komediálních výstupů, které s nadsázkou obnažují divadelní prostředí, operní fazónu a výstřední svět celebrit. „Je to, jakoby do Liberce přijel zpívat Otella Domingo,“ doplnil Kříž. V roli ředitele Saunderse se představí činoherec Martin Polách. „Máme s Martinem Poláchem výborné zkušenosti z minulosti a chtěl jsem, aby byl v Tenorovi,“ vysvětlil Kříž, jehož syn Jan ztvární pěvecky i herecky náročnou postavu asistenta Maxe.

Musí udržet tempo

Kříž je dvojnásobný držitel prestižní ceny Thálie v kategorii muzikál. V roli se bude alternovat s muzikálovým hercem Lukášem Randákem. „Text je fantastický a hrozně vtipný. Důležité je tempo, rytmus představení, který musíme udržet od začátku až do konce. Věřím, že pro diváky to bude nával pozitivní energie,“ pozval na představení Jan Kříž.

Postavu Tita Merelliho ztvární Titusz Tóbisz, původem maďarský operní tenor působící převážně na Slovensku. „Liberecké divadlo je pro mě srdeční záležitost. Když přijde Maďar ze Slovenska do Liberce, aby hrál Itala zpívajícího v Americe, tak z toho zkrátka nemůže vyjít nic špatného. Doufám, že jsme vytvořili malý klenot pro nepříznivou dobu,“ uvedl Tóbisz.

Jeho manželku obsadili muzikálovou herečkou Marií Křížovou z divadla Kalich. Ambiciózní operní pěvkyni Dianu nastudovala Liana Sass, která se úspěšně uplatňuje jak na českých, tak i na zahraničních operních scénách. V roli Maggie se představí mladá a úspěšná muzikálová herečka Nikola Ďuricová. Scénu navrhl výtvarník Daniel Dvořák a kostýmy Roman Šolc. „Oba s citem a velmi věrně vystihli dobu třicátých let v Americe. Můžeme očekávat klasické pojetí, bez moderních výstřelků,“ přiblížila dramaturgyně opery Divadla F. X. Šaldy Lenka Dandová. Muzikál Hledá se tenor zahraje divadlo do konce roku dvakrát (18. a 19. prosince), první repríza je naplánovaná na 14. ledna.