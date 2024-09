Pro předplatitele

Jiří Louda dnes 07:05

Zaměřuje se na menší divácké skupiny či opomíjená témata. Divadlo Krutý krtek už šest let usiluje o přilákání obecenstva, které by normálně do divadla nepřišlo nebo přijít nemůže, mnohdy na netradiční místa. A právě v Liberci pořádá divadelní procházku po stopách vyhnaných Němců s názvem Odsunutí, jejíž organizování bylo ještě donedávna ohroženo.