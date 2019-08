„S paní ředitelkou se situaci pokoušíme řešit už dlouhou dobu. Zatím bez výsledku,“ sdělil šéf základní odborové organizace divadla z Unie orchestrálních hudebníků ČR Aleš Hejcman. Podle něj je v současnosti zásadním problémem neadekvátní zařazení některých členů orchestru do platových tříd. Týká se to hlavně prvních hráčů a koncertních mistrů. Jak dále Hejcman dodal, ředitelka dostatečně nezareagovala na loňské nařízení vlády.

„Paní ředitelka se totiž domnívá, že liberecké divadlo je jediné, kde je systém správně,“ dodal Hejcman, který v libereckém orchestru hraje na klarinet. Cílem pohotovosti je tak zjednat nápravu, aby i v DFXŠ začal fungovat model, který využívají například v operních souborech v Praze, Brně nebo Ostravě, kde je podle něj zařazení řádově o jednu či o dvě platové třídy výš. Průměrný tarifní plat je podle odboráře asi 25 tisíc korun, přičemž jedna platová třída je kolem 2,5 tisíc korun. Jak dále Hejcman uvedl, do pohotovosti se zapojí drtivá většina členů orchestru a podporu mají i u odborů divadelníků a sólistů.

Vedení divadla se zatím k stávkové pohotovosti nevyjádřilo. „Paní ředitelka je na dovolené mimo republiku a situaci nemůže okomentovat. Vrací se až na začátku září,“ oznámil mluvčí divadla Jakub Kabeš. Šéf opery Martin Doubravský považuje jednání členů orchestru za nekorektní. „Sešlo se jich asi sedmnáct, což je pouze polovina souboru, a to bez vědomí ostatních zaměstnanců,“ poznamenal Doubravský.

Podle Hejcmana se diváci nemusí bát, že by divadlo muselo kvůli pohotovosti rušit představení či koncerty. „Chceme dát paní ředitelce další prostor k jednání. Nechceme jít do tvrdší stávky,“ dodal. V rámci stávkové pohotovosti tak hudebníci předstoupí před publikum v tričkách s mottem: „Opera Rusalka se hraje ze stejného notového zápisu v Ostravě, Brně i v Liberci… …Za stejnou práci, stejný tarifní plat!“ Kromě toho vystoupí před každým představením na pódiu předsedové odborových organizací nebo koncertní mistr orchestru s veřejným prohlášením. Poprvé se tak může stát 6. října na koncertě v Malém divadle. Šaldovo divadlo, kde orchestr většinou vystupuje, je kvůli rekonstrukci do konce října zavřené. Stávkovou pohotovost vyhlásili odboráři do prvního ledna příštího roku.