Lívie Obručník Vénosová získala nejvíce hlasů z rolí v operách Giuseppe Verdiho Aida a Trubadúr. Karolína Baranová bodovala v inscenacích Běsi a Atomová kočička. Rory Ferguson nejvíce zaujal v Bouři a Vánoční koledě. „Letošní novinkou bylo, že diváci nominovali umělce za konkrétní roli či představení,“ upozornila ředitelka Divadla F. X. Šaldy Jarmila Levko.

Zatímco pěvkyně získala cenu diváků už potřetí a australský tanečník Rory Ferguson podruhé, pro letos třicetiletou herečku Karolínu Baranovou to byla premiéra. „Nemyslím, že herectví stojí na cenách, ale je hezký pocit, že právě tuhle vám udělují sami diváci,“ popsala herečka své bezprostřední pocity.

S dojetím děkoval i Ferguson, který cenu získal poprvé už loni, kdy na diváckém piedestalu vystřídal Jaroslava Koláře. Za činohru tehdy přebíral ocenění Martin Polách, v kategorii opera Věra Poláchová.

Deník a liberecké divadlo anketu poprvé vyhlásily v roce 2015, tehdy hlasovalo přes 11 tisíc diváků. Jejich počet se během pěti let vyšplhal už na 20 tisíc. Oblibu anketa získala i mezi samotnými umělci. „Od diváků je to obrovský dárek, který musí každého herce potěšit. Není to Thálie, kterou uděluje herecké prezidium. Tady je prezidiem liberecký divák. Pro herce je to obrovské ocenění,“ zmínil už dříve bard souboru, herec Ladislav Dušek.

Z Prahy si přijela pro cenu Lívie Obručník Vénosová. „Mám obrovskou radost,“ netajila se. „Děkuji všem divákům za přízeň a hlavně jim děkuji za přízeň, kterou věnují libereckému divadlu,“ dodala, když přebírala křišťálovou cenu. Do soutěže ji opět věnovala Nadace Preciosa.

„Mě hlavně těší, že se anketa ujala. O tom, kdo zvítězil, rozhodli jen a jen naši divadelní diváci. Měli tak možnost podpořit své oblíbené interprety a tím ocenit jejich uměleckou práci,“ komentovala zájem veřejnosti ředitelka scény Jarmila Levko.

Liberečtí umělci ale bodují i v takzvané „velké“ Thálii, kterou uděluje prezidium herecké asociace. V roce 2009 získala prestižní profesní ocenění herečka Markéta Tallerová za roli Lola Blau ve stejnojmenném muzikálu. Loni byl na Cenu Thálie nominován právě Rory Ferguson za roli v Petrolejových lampách. V nominaci se například objevila i pěvkyně Věra Poláchová.

Liberecké divadlo pravidelně boduje i na Grand festivalu smíchu v Pardubicích, cenu si odtud odvezl Martin Polách. Prestižní ocenění sbírá scéna i za operní tvorbu.

OTEVŘE V LISTOPADU

Šaldovo divadlo bude až do konce října uzavřeno kvůli modernizaci topení a klimatizace. Znovu otevřít by se mělo začátkem listopadu. Historická budova z roku 1883 ale bohužel nezíská lepší akustiku, jak se původně plánovalo. V soutěži se totiž nepodařilo najít firmu, která by provedla potřebné úpravy.

Problémy s akustikou vznikly už v minulosti kvůli tapetám, které pohlcují zvuk. Je potřeba je strhnout a znovu je nahradit původním štukem. Nové výběrové řízení chce divadlo vypsat na podzim.