Díky této podpoře se podařilo vedle běžných oprav uskutečnit dvě rozsáhlejší akce, a to úpravu účelové nástavby vozidla LIAZ z Karlinek a opravu čerpadla velkokapacitní cisterny ve Vratislavicích nad Nisou. Dobrovolní hasiči dále získali vybavení v podobě zásahových rukavic, obuvi a obleků a svítilen na přilbu. Z technického vybavení pořídili dvě výkonná ponorná kalová čerpadla.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.