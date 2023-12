Dětský domov Frýdlant se zapojil do celorepublikového charitativního projektu Obchůdky s Albertem. Děti tak proniknou do obchodního světa a během nadcházející soboty si otevřou stánek v jablonecké prodejně Albert v ulici Želivského. Na vlastní kůži si tak vyzkouší komunikaci se zákazníky, nakládání s penězi a dalším důležitým dovednosti.

Adventní obchůdek připravovaly místní děti už od srpna. Nejdříve musely vymyslet sortiment, poté za přispění iniciátora projektu Nadačního fondu Albert pořídily materiál a nakonec se vrhly na vlastní výrobu.

„Před startem akce vše pečlivě dolaďujeme. Letos jsou našimi favority na prodej vánoční dekorace a svícny, šperky z pryskyřice, ale určitě potěší i drobné dárečky, na kterých si děti daly velmi záležet,“ řekla vedoucí vychovatelka frýdlantského dětského domova Pavlína Stavinohová.

Výtěžek plánují využít na společné aktivity v domově jako například výlety, úhrady vstupného do kina či divadla.

Do projektu adventních Obchůdků s Albertem se letos zapojilo celkem 55 dětských domovů a neziskových organizací zaměřených na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Stánky, jako je ten, který připravují děti z Dětského domova Frýdlant, tak budou lidé potkávat v desítkách prodejen Albert po celém Česku.

První Obchůdky se otevřely už na konci listopadu a potrvají až do 21. prosince. „Cílem Obchůdků s Albertem je připravit mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí na vstup do dospělého života. Jsme opravdu moc rádi za velký a trvalý zájem o náš projekt, a to jak ze strany organizací, tak dětí samotných,“ sdělila Kristýna Bernatová z Nadačního fondu Albert.

