Hřiště bude z technických důvodů uzavřené od středy 26. srpna do pátku 28. srpna. V letním režimu bude hřiště naposledy otevřené v pondělí 31. srpna.

Dopravní hřiště. Ilustrační foto | Foto: Deník / Petra Orálková

Dopravní hřiště v Liberci je v dubnu, květnu, červnu, září a říjnu otevřeno každý čtvrtek od 14.00 do 17.00. O prázdninách, tedy v červenci a v srpnu, bylo letos hřiště otevřené denně, od pondělí do pátku v čase od 9.00 do 14.00 hodin.