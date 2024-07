Letošní osmý ročník Týdne náhradního rodičovství ale ukázal na nedostatek pěstounů v Libereckém kraji. Ten proto ve spolupráci s neziskovými organizacemi pořádá kampaň s názvem Mít domov a rodinu. „Samozřejmost, nebo vzácnost?“, jejímž cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o náhradním rodičovství. Pravidelně zveřejňují informace o náhradní rodinné péči v obecních zpravodajích Libereckého kraje nebo ve zpravodaji Rodinám, spravují webový portál k náhradní rodinné péči a rodinné politice a pořádají volně přístupné akce v rámci Týdne náhradního rodičovství. „Cílem kampaní je šířit mezi veřejností správné informace o náhradním rodičovství, to znamená vyvracet mýty a předsudky a sdílet skutečné příběhy pěstounství z našeho regionu,“ zdůraznil Tulpa.

Budoucí pěstouny čeká několik kroků

Institut pěstounské péče na přechodnou dobu se řídí podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zájemce o tuto formu náhradní rodinné péče podává žádost u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností podle svého trvalého bydliště, doloží potřebné doklady a absolvuje odborné posouzení, které provádí příslušný krajský úřad. Zájemce pak absolvuje přípravu k přijetí dítěte do rodiny, psychologické a zdravotní posouzení, dále je v odborném posouzení zahrnuto ověření trestní bezúhonnosti a socio-ekonomických podmínek.

Institut pěstounské péče na přechodnou dobu je považován za krizovou péči a dítě může v této péči zůstat po dobu jednoho roku. Pokud se však situace dítěte nepodaří v této době vyřešit, je možné dítě do stejné péče svěřit i opakovaně. „V případě, že příslušný krajský úřad nemá ve své evidenci volného pěstouna na přechodnou dobu, kterému by bylo možné svěřit dítě, které tuto péči potřebuje, je možné využít spolupráci s ostatními krajskými úřady v České republice a svěřit dítě do péče pěstouna na přechodnou dobu v jiném kraji,“ podotkl náměstek.

Liberecký dětský domov aktuálně provozuje pouze jednu rodinnou skupinu pro tři děti se zdravotním znevýhodněním, které jsou připravovány na přechod do jiného typu péče. Pokud se nepodaří zajistit náhradní rodinnou péči do ukončení činnosti dětského domova k 30. září, čeká děti přemístění do vhodných ústavních zařízení. „Po ukončení činnosti dětského domova budou uvolněné prostory využity k rozšíření služeb denního stacionáře. Současná kapacita denního stacionáře je 6 dětí, po rozšíření bude navýšena o 5 míst na celkových 11,“ přiblížil situaci krajský mluvčí Filip Trdla.

Organizace bude i nadále provozovat zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek, které poskytuje azyl dětem v krizových situacích. Provoz zdravotní ambulance zůstane beze změn. Loni v lednu nabídku služeb obohatila služba sociální rehabilitace, která pomáhá rodičům posilovat jejich rodičovské kompetence. „Dětské centrum Liberec tak i nadále pokračuje v péči o děti a rodinu v Libereckém kraji, přičemž se přizpůsobuje novým podmínkám a transformuje své služby tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám regionu. Zajištění kvalitní péče a podpory pro děti a jejich rodiny zůstává hlavním cílem organizace,“ doplnila ředitelka Dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.