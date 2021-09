Mezi specializovanými technickými kurzy je letos novinkou kurz kovářských prací vedený uměleckým kovářem. Jinak opět zařadili hned několik velmi žádaných kurzů zaměřených na robotiku. Specializované kurzy zaměřené na robotiku s LEGO Mindstorms, programování LEGO robotů, elektrotechnické konstrukce, strojní obrábění či základy kovářských prací jsou určeny pro žáky základních škol od 3. do 7. třídy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.