Do českodubského domova důchodců přijely ve středu 5. dubna děti z mateřské školy Korálek, aby místním obyvatelům představily velikonoční program plný písniček, koled, říkadel a scének. Akce se uskutečnila díky podpoře Nadace Syner.

Děti z mateřské školy Korálek potěšily seniory v Českém Dubu. | Foto: Radim Pochop

Vystoupení dětí mají v domově pro seniory dlouholetou tradici. „Dnes jsme se o tom bavili s lidmi z nadace, a opravdu naše vzájemná spolupráce trvá už 23 let. Je skvělé, že máme tak věrného partnera. Dlouholeté podpory si velmi vážíme,“ sdělil ředitel domova Radim Pochop. Děti z Korálku se brzy do domova vrátí, a to v květnu příležitosti svátku matek.

Součástí středečního programu bylo obdarování klientů domova, každý dostal velký dárkový balíček, který byl pořízen z finančního daru nadace. „Jsme rádi, když můžeme pomoci zpříjemnit svátky zdejším obyvatelům. A dnešek je výjimečný tím, že jsme se vrátili po tak dlouhé pauze. Máme z toho opravdu radost,“ uvedla Iva Urbanová z Nadace Syner.