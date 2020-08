Ve středu 9. září se v parku Budyšínská nad Tržním náměstí uskuteční čtvrtý ročník Dětského odpadového dne. Ten již tradičně pořádá odbor ekologie Magistrátu města Liberce.

Dětský odpadový den 2019. | Foto: město Liberec

Děti i dospělí se formou her a kvízů dozvědí, proč je důležité třídit odpad, jak se s ním dále nakládá a co z něho lze znovu vyrobit. Pro děti organizátoři připraví řadu her a soutěží, ze kterých si budou moci domu odnést i nějakou drobnost.