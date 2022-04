„Akci pořádáme už potřetí. Den předem vyhlásíme do rozhlasu, že se bude takováhle svačina konat a potom, jak děti z parlamentu, tak i ty ostatní, doma něco napečou samy nebo s maminkami a babičkami. Přinesou to do školy a pak se to prodává,“ popsala jedna z členek parlamentu Agáta Kosťová.