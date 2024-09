„Osvojují si, jak by měl správně vypadat zdravý a vyvážený talíř nebo jak do běžného dne zapojit více chůze. Velkou sílu má právě společné skupinové hubnutí, kdy si všichni vzájemně sdílí své zkušenosti a také se navzájem motivují například ke společnému sportování,“ informovala lektorka kurzu zdravého životního stylu a hubnutí pro děti v Liberci Veronika Kolmann s tím, že důraz klade na hravost a zábavnou formu komunikace, aby děti zaujala.

„Důležitou roli hraje jejich psychika, která je křehká. Proto se s nimi musí pracovat podstatně citlivěji než s dospělými. Dítě by mělo ve změně návyků najít zalíbení, nesmí mít pocit nějakého zákazu, nebo dokonce diety, spíše jde o záměnu nevhodných potravin za vhodnější a vytvoření si kladného vztahu k jídlu,“ osvětlila další lektorka Štěpánka Stasová.

Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) se v České republice výrazně nad zdravou váhou pohybuje více než 60 % lidí. Alarmující je v Česku i stále rostoucí počet obézních dětí. „Jen u těch ve věku 13-17 let stoupl od roku 96 do současnosti podíl jedinců s nadváhou z 10 na 25 %. Náklady na léčbu komplikací spojených s obezitou v ČR představují zhruba 30 miliard korun ročně,“ uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

K obezitě mají větší sklony děti z hůř situovaných rodin

Děti a dospívající ve věku 5 až 17 let by se měli věnovat pohybové aktivitě alespoň 60 minut denně, a to od střední intenzity výš, ta sahá od svižnějších procházek nebo jízdy na kole přes náročnější domácí práce až po běh, plavání a další formy pohybové aktivity a sportu. „Patrný je ze statistik i socioekonomický vliv. Děti z horších poměrů se hýbou méně než jejich lépe situovaní vrstevníci. Dítě, které se narodí do hůře situované rodiny, čelí téměř trojnásobně vyššímu riziku, že bude trpět obezitou, než ty z bohatších poměrů a dvakrát většímu riziku ve srovnání s dětmi ze střední třídy. Proto se Státní zdravotní ústav věnuje také reformě školního stravování. Školní obědy jsou pro mnoho dětí často jediným teplým jídlem denně, děti se na nich učí i stravovacím návykům. Na jejich nutriční kvalitě velice záleží,“ zdůraznila vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ Marie Nejedlá.

K obdobným závěrům došli i liberečtí výzkumníci, kteří loni přišli se závěry rozsáhlého a unikátního porovnání tělesné vyspělosti české a slovenské mládeže po sto letech. Do šetření fyzické zdatnosti dětí a jejich proporcí se zapojilo necelých pět tisíc dětí a mládežníků ve věku od 11 do 19 let. „Současné děti jsou v průměru o 13 centimetrů vyšší a o téměř 10 kilogramů těžší než jejich tehdejší vrstevníci z roku 1923. To odpovídá dlouhodobým vývojovým trendům v naší populaci,“ informoval akademický pracovník z liberecké katedry tělesné výchovy a sportu Lukáš Rubín s tím, že tým došel k tomu, že do druhé poloviny minulého století se motorická výkonnost zvyšovala a teprve v posledních dekádách došlo ke zlomu a tělesná zdatnost klesá.

Kurz navštěvují kromě dětí i jejich rodiče, který by měl sloužit jako vzor pro svého potomka. Na každé setkání s dětmi navazuje skupinové setkání s rodiči, kteří se učí, jak být dětem správným vzorem a jak s nimi citlivě komunikovat. Součástí kurzu jsou i individuální konzultace, kde rodiče s lektorkou hodnotí, jaké potomek dělá pokroky, a budují základ pro udržení návyků i po skončení kurzu. S tím pomáhají i pokračovací kurzy, které na skupinová setkání navazují. „Pustili jsme se do toho celá rodina a společně teď chodíme na dlouhé vycházky. Pohybu má Anička celkově dost a teď navíc jí více zeleniny a večer vynechává sladkosti,“ svěřila se maminka desetileté Anny.

Kurz v Liberci začne v úterý 24. září a potrvá do 19. listopadu. Bude probíhat v mateřské škole Nad přehradou v ulici Klášterní.

