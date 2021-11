Loni opatření proti šíření covidu vytlačilo nemoci horních cest dýchacích, letos je situace násobně horší.

Nemocné dítě - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Dětská oddělení nemocnic v Libereckém kraji jsou plné dětí s těžším průběhem respiračních onemocnění. Nejvyšší nemocnost je mezi dětmi do 5 let věku. „Naše dětské oddělení dosahuje v posledních týdnech své plné kapacity, a to zejména důsledkem respiračních onemocnění. Upozorňuji, že se nejedná o Covid-19,“ sdělila mluvčí českolipské nemocnice Andrea Beranová. Jedná se o záněty průdušek, plic, angíny a další.