Ovoce šrotují, přidají kulturu kvasinek a nechají kvasit. A zatímco jarní ovoce kvasí poměrně rychle kvůli přítomnosti jednoduchých cukrů, tak u pozdního jako například u švestky trvá proces kvašení až pět měsíců. Po samotné destilaci uloží pálenku do nerezových nádrží nebo dřevěných sudů. V nich zraje a propojují se jednotlivé chutě. Následně se ještě zředí vodou a stočí do lahví. „Z francouzské oblasti Cognac jsme dovezli nové sudy. Každý z těchto čtyř sudů má 110 litrů. Pro nás to je příležitost zamyslet se, jakou ovocnou pálenku Rýdzi bude staření v sudech Cognac nejlépe dotvářet,“ svěřil se zakladatel destilérie s tím, že výsledné jedinečné destiláty, ve kterých se párují nevšední chutě a vůně destilátu a původního obsahu sudu, nabízí v omezených sériích ala „single barrel”.

Sudy ukládají do dostařovací místnosti, ve které se snoubí vůně alkoholu a dřeva. Ve vrchní řadě odpočívá vypálený rum, celkovým objem se vyšplhal na 1500 až 1600 litrů. Doplňují je vzácné soudky z Brazílie a soudky z Francie, do kterých plánuje uložit whisky. Odpeckovaná malinovice od letošního února zraje v sudu po koňaku. „Uvidíme, kam se bude vyvíjet. Jednou za čas se otevře a ochutná. Vznikla na popud stavitele destilačního přístroje, když jsme spolu popíjeli jablkovici,“ svěřil se se smíchem Rýdzi.

Pálenka z mandlí představuje výzvu

Aktuálně pracují na mandlovici, která pro něj představuje další výzvu. Dostali tunu mandlí, které rozemleli na mouku a po celém procesu by mělo vzniknout přibližně sedmdesát lahví jako limitovaná edice. Obdobným procesem projde i darovaných tři sta kilogramů pomerančů. „To je vždy taková náhoda. Obchodním řetězcům přijde kontejner s ovocem, které je sice v pořádku, ale nevypadá vizuálně úplně dobře. Vzpomenou si na nás, zavolají a my ovoce odkoupíme a následně zpracujeme,“ podotkl Rýdzi.

Letošní novinkou je řada tradičních ovocných destilátů, které představují druhové ovocné destiláty vysoké kvality s nižším obsahem alkoholu. Za netradičně pojatou Hruškovici, ve které smíchali po destilaci dvě odrůdy hrušek dohromady s cílem zvýraznit aroma a chuť, uspěla v soutěži Regionální potravina Libereckého kraje. „Už jen nominace na ocenění touto značku pro nás znamená, že tu práci děláme dobře. Hodně lidí překvapilo, že v našich končinách vznikla destilérie. Ale ohromně si cením podpory Libereckého kraje, propagace vám otevře dveře úplně někam jinam,“ zdůraznil Rýdzi. Podle něj sice hodně lidí experimentuje, ale stále převažuje konzervatismus a mezi nejpopulárnější produkty patří slivovice a meruňkovice.

Nadále shání další dřevěné sudy, kde by mohly zrát jejich destiláty. Ve Spojených státech amerických se podařilo získat malé sudy po bourbonu. To, co zrálo v sudu dříve, ovlivní chuť i aroma nového alkoholu. Příkladem je meruňkovice, která odpočívala v sudech po šampaňském a brandy. „Člověk musí hodně zapojit představivost a poté se snažit vdechnout nápadu život. Mým cílem stále zůstává vyrobit výborný rum, což je tak trochu i alchymie, podpořit prodeje na českém trhu a prorazit na slovenský trh,“ uzavřel Miroslav Rýdzi.

