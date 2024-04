Příběh, které hodiny vypráví, začíná už při objednání. Novotný není fanouškem klasického klikání na e-shopech a následného doručení balíčku dopravcem. Proto se rozhodl zvolit odlišný způsob a se zákazníkem si vybudovat regulérní vztah. Na začátku se setkají, popovídají si spolu a během toho získá mlhavá představa o budoucím výrobku jasné obrysy. Ať už se jedná o velikost či zvolený materiál. Díky tomu jsou každé hodiny originální.

„Je to o tom, co přesně dotyčný člověk chce, co se mu hodí domů a hlavně co mu bude dělat radost,“ podotkl tvůrce regionální značky. Prvním krokem je tedy setkání, druhý zásadní milník představuje netradiční způsob, kterým se zákazník dozví, že jsou jeho hodiny hotové a putují k němu. Dopraví je sám tvůrce a v případě nutnosti pomůže i s vyvrtáním díry do zdi a zavěšením. „Na konci celé cesty pak ještě čeká majitele hodin překvapení, které mu ukáže, že ještě není úplně konec. Je to takový bonusový přídavek, který ale nechci prozrazovat,“ svěřil se s úsměvem podnikatel.

Hodiny nemají ručičky ani čísla, slova se rozsvítí podle aktuálního času, což představuje fascinující spojení mezi tradicí a inovacemi. Dále se od ostatních výrobců liší tím, že nemají sklad plný hodin. Předpřipravené jsou díly na technologickou část, ale čelní desku pokaždé vyrábí novou, ta není hotová. Zájemci si mohou vybírat z přírodních materiálů jako je český dub, exotické dřevo wenge či bambus, a dále z carbonu a cortenu nebo-li oceli s tenkou rezavou vrstvou.

Většinu materiálů odebírají od místních truhlářů. „Devadesát pět procent hodin vznikne v okolí Ještědu, do třiceti kilometrů,“ zdůraznil. Celý proces výroby jedněch hodin trvá čtrnáct dní až měsíc včetně dopravy. Hodiny se skládají přibližně z tisícovky dílků. Zatímco menší hodiny vyjdou na 74 900 korun bez daně, větší formát stojí 129 900 korun. „Je pravda, že to nejsou hodiny pro každého. Na druhou stranu vše děláme ručně s důrazem na kvalitu a nejnovější technologii,“ osvětlil.

S nabídkou spolupráce oslovil i Preciosu, jednání probíhá už několik měsíců a aktuálně ladí detaily. Výsledkem budou křišťálové hodiny, které najdou domov v Preciosa Flagship Storev Rytířské ulici v Praze. Čelní desku bude tvořit přes 100 tisíc ručně lepených broušených kamenů. Předběžná cena by se měla pohybovat pod půl milionem korun. „Spolupráce s Preciosou je pro nás top projekt, vnímám to jako jeden z vrcholů a už se těšíme na výsledek. Hotovo by mělo být nejpozději letos v létě,“ svěřil se.

A čeho by rád dosáhl v budoucnosti? „Až to celý projekt finančně dovolí, rád bych vyrobil hodiny a daroval je do aukce, jejíž výtěžek by pak putoval na dobrou věc. Aby peníze pomohly tam, kde to je potřeba,“ uzavřel Michal Novotný.

